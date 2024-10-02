وفد من «إسلامية دبي» يزور مركز سعادة كبار المواطنين في الممزر

زار وفد من دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي مركز سعادة كبار المواطنين في الممزر، حيث نظمت مجموعة من الأنشطة والفعاليات التي لاقت ترحيباً كبيراً من قبل روّاد المركز.

وافتتحت الزيارة التي تزامنت مع اليوم العالمي لكبار السن، بتحدٍ رياضي ممتع وألعاب ترفيهية شعبية، التي تم تنظيمها بالتعاون مع اللجنة الرياضية بالدائرة، وقد حظيت هذه الأنشطة بتفاعل كبير من كبار المواطنين، ما أسهم في إضفاء أجواء من الحماسة والمرح، كما تم تنظيم ورشة تعريفية شاملة حول تطبيق «دلوك»، الذي يتيح لكبار المواطنين الوصول بسهولة إلى مجموعة من الخدمات عبر الهواتف الذكية، ما يعزّز من تجربة استخدامهم للتكنولوجيا في حياتهم اليومية.

وفي خطوة مبتكرة، أتيحت لكبار المواطنين فرصة تجربة رحلة واقع افتراضي مقدمة من مجلس رؤية الشباب، ما أضاف بعداً عصرياً ومميزاً لفعاليات اليوم، واختتمت الزيارة بتوزيع هدايا تذكارية على كبار المواطنين.