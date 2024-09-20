تحقيق أمنيات 21 من أطفال غزة المرضى

حققت مؤسسة «أمنية» أمنيات 21 طفلاً من أطفال غزّة المرضى الذين تستضيفهم الإمارات، وذلك بالتعاون مع «مدينة الإمارات الإنسانية».

وتمّ تحقيق الأمنيات في احتفالية أقيمت في المدينة الإنسانية، حفلت بالشخصيات الكرتونية المُحبّبة إلى قلوب الأطفال، والعروض السحرية، وتشكيلة من المأكولات والحلويات، بحضور حشد من أطفال غزّة وعائلاتهم.

وقال المتحدّث الرسمي باسم «مدينة الإمارات الإنسانية»، مبارك القحطاني: «في اجتماعنا هذا، نحقق ليس فقط أمنياتهم، بل نؤكد على التزام الإمارات بالإنسانية، والتعاطف، والمسؤولية المشتركة. لطالما كانت دولة الإمارات منارةً للجهود الإنسانية، ونعتزّ بأن رؤية دولتنا تعتمد بشكل أساسي على الإيمان بأن لكل طفل، بغض النظر عن ظروفه، الحق في الأمل، والكرامة، والفرصة للنجاح».

وبدورهم، تقدّم أطفال غزّة وأمهاتهم بالشكر والعرفان إلى دولة الإمارات على استضافتها الكريمة، ومنحهم الأمن والأمان الذي يحتاجونه في هذه المرحلة القاسية التي تمرّ بها دولتهم.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة «تحقيق أمنية»، هاني الزبيدي: «حرصنا على تحقيق أمنيات هؤلاء الأطفال الذين هم في أمسّ الحاجة إلى التخفيف عن مُعاناتهم الإنسانية والصحية، وتجديد آمالهم في الحصول على حياة طبيعية في بلدهم الثاني الإمارات».