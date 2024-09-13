1190 شخصاً استفادوا من حملة «وقاية وتعايش» لـ «أصدقاء السكري»

اختتمت «جمعية أصدقاء السكري» إحدى الجمعيات التابعة لإدارة التثقيف الصحي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة، حملة «وقاية وتعايش»، التي نفذتها بالتعاون مع «الرحمانية مول»، و«جمعية الشارقة التعاونية»، و«مجلس ضاحية الخالدية»، وبلدية البطائح، والخدمات الاجتماعية فرع البطائح، وهيئة مطار الشارقة الدولي، و«ميغا مول».

وقالت رئيسة «جمعية أصدقاء السكري» بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، خولة الحاج، إن المشاركة الواسعة من أفراد المجتمع بالحملة، يعكس نجاحها في تحقيق أهدافها الرئيسة، المتمثلة برفع مستوى الوعي الصحي بمرض السكري وأخطاره، وكيفية الوقاية منه، حيث تم تنظيم 11 محاضرة توعوية، إلى جانب تقديم فحوص طبية مجانية لـ1190 شخصاً.

وتمكنت الحملة من إيصال رسائلها التوعوية إلى شريحة واسعة من أفراد المجتمع عن طريق تنظيم العديد من الورش التوعوية والتثقيفية التي قدمها نخبة من الأطباء والمتخصصين الصحيين، وسلّطوا من خلالها الضوء على الطرق والوسائل التي تسهم في ضبط مستويات السكر، والتعايش الصحي معه، والمضاعفات التي من الممكن أن تحدث نتيجة الإصابة بمرض السكري، وسبل الوقاية منه، والتركيز على نمط الحياة الصحي الواجب اتباعه للتعايش الصحيح مع المرض.

كما شهدت الحملة التي نظمتها الجمعية تحت شعار «نصل إليكم أينما كنتم» بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والمستشفيات والمراكز الصحية، عقد ورش توعوية حضورية وافتراضية عدة، بهدف تعزيز كفاءة الأفراد في التعامل مع مرضى السكري.