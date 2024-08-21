21.6 ألف درهم تحرم «عمار ومحمد» مواصلة دراستهما

يواجه (أبوعمار) ظروفاً مالية صعبة حالت دون سداده متأخرات الرسوم الدراسية لابنيه (عمار ومحمد)، ما سيحرمهما مواصلة دراستهما في العام الجديد، واشترطت إدارة المدرسة لإعادة تسجيلهما للسنة الدراسية الجديدة تسديد 21 ألفاً و693 درهماً متأخرات مالية لابنيه، ويناشد (أبوعمار) أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مد يد العون والمساعدة حتى يتمكن من سداد المبلغ، وتسجيل ابنيه لمواصلة دراستهما.

وقال (أبوعمار) لـ«الإمارات اليوم»، إن حالته المالية ساءت جداً منذ سنوات عدة بعد أن قامت الشركة التي يعمل لديها بتخفيض رواتب العاملين، حيث أثر ذلك في الوضع المادي لأسرته، لأنه المعيل الوحيد لها، وتراكمت عليه الديون والرسوم الدراسية، الأمر الذي حال دون دفع الرسوم الدراسية كاملة لابنيه (عمار ومحمد)، وطالبته إدارة المدرسة بتسديد ما عليهما من متأخرات الرسوم كي يتم إعادة تسجيلهما للعام الدراسي الجديد.

وقال (أبوعمار) إن ظروفه المالية لا تسمح له بتدبير 21 ألفاً و693 درهماً، الأمر الذي سيحرم ابنيه مواصلة دراستهما للعام الجديد كبقية زملائهما.

وأضاف الأب: «لدي خمسة أبناء، أكبرهم (عمار) في الصف السابع، و(محمد) في الصف الخامس، وكنت في السابق أدفع لهم بشكل مستمر دون انقطاع، ولكن في السنة الحالية واجهت صعوبة كبيرة في دفع رسومهما الدراسية كاملة، وطالبتني إدارة المدرسة بسداد المتأخرات البالغة 21 ألفاً و693 درهماً، وإلا سيتم حرمانهما من إعادة تسجيلهما للعام الدراسي الجديد».

وأكمل: «عمار ومحمد يدرسان في إحدى المدارس الخاصة في إمارة عجمان، وحالياً لن يستطيعا إكمال مشوارهما التعليمي للعام الجديد لعدم سدادي المتأخرات، وأخشى أن تضيع عليهما سنة دراسية».

وقال الأب: «أنا المعيل الوحيد لأسرتي المكونة من ستة أفراد، وكنت أتقاضى في السابق 10 آلاف درهم، تم تخفيضه إلى 6824 درهماً، أدفع منه جزءاً للأقساط البنكية وإيجار المسكن، وما تبقى من راتبي لا يكاد يلبي لنا المأكل والمشرب». وناشد (أبوعمار) أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة تقديم المساعدة لدفع متأخرات الرسوم الدراسية لـ(عمار ومحمد) حتى يتسنى لهما التسجيل للعام الدراسي الجديد ومواصلة تعليمهما.

• إدارة المدرسة طالبت والد «عمار ومحمد» بتسديد ما عليهما من متأخرات كي يتم إعادة تسجيلهما للعام الدراسي الجديد.