«أبناؤنا مسؤوليتنا» تعزز الوعي الأمني المجتمعي والمروري لدى الأطفال

نظمت إدارة الشرطة المجتمعية بقطاع الأمن الجنائي في شرطة أبوظبي فعالية مجتمعية توعوية تحت شعار «أبناؤنا مسؤوليتنا» لمدة ثلاثة أيام في مدينة الطفل (كيدزانيا) في مركز ياس مول بأبوظبي، ضمن حملة «صيف بأمان».

وأكد مدير إدارة الشرطة المجتمعية العميد الدكتور حمود سعيد العفاري، أن الفعالية ركزت على زوار «كيدزانيا» بمختلف مراحلهم العمرية، ضمن جهود الشرطة المجتمعية في غرس القيم والسلوكيات الإيجابية لديهم، إلى جانب توعية أبناء منتسبي شرطة أبوظبي بكيفية استثمار أوقات الفراغ.

وأشاد العفاري بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين وإتاحة الفرصة لهم لعرض قدراتهم في توعية الأطفال وتعزيز الوعي الأمني المجتمعي والمروري لدى النشء والمجتمع. وشملت الفعالية العديد من الأنشطة أبرزها محاضرات توعوية للأطفال حول كيفية الاستثمار الأمثل لأوقات الفراغ، والتوعية بالحفاظ على السلامة أثناء الوجود في المنزل، وتعريفهم بمخاطر اللعب بالكهرباء وأدوات المطبخ، واشتراطات السلامة في المسابح. وتضمنت الفعالية توزيع كتيبات توعوية وتنظيم مسابقات متنوعة، كما شاركت مديرية المرور والدوريات الأمنية وهيئة أبوظبي للدفاع المدني في تقديم النصح والإرشاد للأسر والأطفال.