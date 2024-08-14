«الشارقة الخيرية» توزع 6500 حقيبة مدرسية

أطلقت جمعية الشارقة الخيرية، صباح أمس، معرضها الخيري «العودة للمدارس»، الذي يهدف إلى توزيع 6500 حقيبة على أبناء الأسر المتعففة في مختلف المراحل الدراسية. وتتضمن الحقائب الموزعة كل الأدوات المدرسية التي يحتاجها الطالب في يومه الدراسي، وذلك في إطار برامج دعم طلبة العلم التي تقدمها الجمعية للدارسين، لتخفيف الأعباء المالية لكلفة هذه الحقائب.

وقال عضو مجلس إدارة الجمعية سعيد غانم السويدي: «نبارك لأبنائنا الطلاب حلول العام الدراسي الجديد، ونتمنى لهم مستقبلاً حافلاً بالنجاح والتفوق»، مشيراً إلى أن «كل الطموحات والآمال تُبنى على التعليم، ويوجد الكثير من الحالات التي ليس بمقدورها توفير رسوم دراسة أبنائها بل ولا تملك حتى ثمن الحقيبة المدرسية، ونحن في جمعية الشارقة الخيرية ندرك حجم الهواجس التي تعكر صفو الأسر مع حلول العام الدراسي، ولهذا نقوم بتنفيذ حملة (العودة للمدارس)، وهي حملة موسمية نوفر من خلالها الحقيبة المدرسية مع كامل محتوياتها للطلبة أبناء الأسر المستحقة».

وأضاف السويدي أن حملة «العودة للمدارس» هي جزء من المساعدات التعليمية التي تقدمها الجمعية في مسيرة طلبة العلم أبناء الأسر المتعففة، لافتاً إلى أن الجمعية تمكنت خلال السنوات الثماني الماضية من توفير 53 ألف حقيبة مدرسية.

• الجمعية أطلقت معرضها الخيري «العودة للمدارس».