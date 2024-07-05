شرطة دبي تنظم مبادرة سقيا حتا

نظم مركز شرطة حتا مبادرة مجتمعية إنسانية تحت مسمى «سقيا حتا»، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في منطقة الاختصاص، بهدف توزيع المياه الباردة والعصائر والمثلجات، وتخفيف تأثيرات حرارة الصيف على العمال، وتعزيز قيم التراحم والعطاء في مجتمع دبي.

وأكد مدير مركز شرطة حتا، العميد مبارك الكتبي، حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تعزيز التواصل مع كل أفراد المجتمع، إضافة إلى عكس الصورة المشرفة لرجل الشرطة، الأمر الذي يؤدي إلى تقوية العلاقة بين الجانبين. وتأتي هذه المبادرة ضمن المبادرات المجتمعية التي يطلقها المركز من منطلق مسؤوليته تجاه كل أفراد المجتمع، وحرصه على إطفاء ظمأ العمال في فصل الصيف، إضافة إلى ترسيخ الإخاء الاجتماعي بين فئات المجتمع والقيم الإنسانية في المؤازرة وتقديم العون والشكر للآخرين.

وأكد الكتبي أن المبادرة شملت تقديم المياه والعصائر الباردة لأكثر من 700 عامل في المشاريع الإنشائية بمنطقة الاختصاص، من خلال قيام فريق العمل بزيارات ميدانية لتلك المواقع.

وشكر الكتبي شركاء المبادرة من الدوائر الحكومية في منطقة الاختصاص، وفريق متطوعي نبض الإمارات، مؤكداً حرص المركز على تنفيذ مثل تلك المبادرات الإنسانية والتطوعية التي تعزز التراحم والتكافل بين أفراد المجتمع.