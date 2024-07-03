26 طلباً لمعالجة وتسوية ديون المتوفين المعسرين في الشارقة

كشف الشيخ ماجد بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة شؤون الضواحي في الشارقة، عن تلقي الدائرة 26 طلباً لمعالجة وتسوية سداد ديون المتوفين المعسرين منذ العام الماضي وحتى العام الجاري، وذلك ضمن إطار دور الدائرة الاجتماعي الرائد في خدمة المجتمع.

وأكد أن الدائرة تواصل تقديم خدماتها لذوي المتوفين، استناداً إلى توجيهات صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وقال: «نحن في دائرة شؤون الضواحي نسعى جاهدين لتقديم الدعم والمساندة لذوي المتوفين في أصعب الأوقات، من خلال تنظيم العزاء، وتوفير الخدمات اللازمة لضمان راحتهم واستقرارهم، كما نحرص على معالجة وتسوية ديون المتوفين المعسرين، وذلك لتعزيز وتقوية أواصر الترابط الاجتماعي الذي تحرص عليه الدائرة، لافتاً إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار دور الدائرة الرائد في متابعة ودعم تلك الفئة، والتزامها برسالتها الاجتماعية تجاه المجتمع.

وذكر أن الدائرة قدمت خدمة تنظيم العزاء خلال العامين الماضيين وحتى العام الجاري لـ839 أسرة، إذ تؤدي دوراً حيوياً في متابعة شؤون ذوي المتوفين المواطنين في ما يتعلق بترتيب المكان المناسب للعزاء، والتنسيق لسداد الديون المترتبة على المتوفى المعسر، ممن تقرر المحكمة الشرعية إعساره، خصوصاً في حال أن تركته غير قادرة على الوفاء بديونه، وذلك انطلاقاً من مبادئ التراحم والإحسان.

من جانبه، أكد مدير دائرة شؤون الضواحي، الدكتور عبدالله سليمان الكابوري سعي الدائرة بشكل مستمر لتحسين وتطوير مختلف الخدمات، لتلبية الاحتياجات العامة للمجتمع، وتقديم الدعم المستمر لذوي المتوفين ومساندتهم، لتعزيز الروابط الاجتماعية ومساندة أفراد المجتمع في مختلف الظروف، مع التزامها بتقديم الخدمات المتكاملة، تحقيقاً لرؤيتها الاجتماعية التي تعزز من ترابط أفراد المجتمع، وتحقق الاستقرار النفسي والأسري في الأوقات كافة للأسرة في الإمارة.