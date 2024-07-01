مستشفى سرطان الأطفال في مصر يكرم لجنة «سباق زايد الخيري»

أكد رئيس اللجنة المنظمة لسباق زايد الخيري، الفريق الركن (م) محمد هلال الكعبي، أهمية الدور الريادي للمبادرات الإنسانية لدولة الإمارات، وأثرها الملموس في دعم المبادرات العلاجية والإنسانية عالمياً.

جاء ذلك خلال حفل تكريم لجنة سباق زايد الخيري من قِبل إدارة مستشفى سرطان الأطفال 57357 في مصر الذي أقيم أمس، بفندق «إرث أبوظبي».

وأوضح الكعبي أنه تم توجيه العائدات الخيرية لسباق زايد الخيري إلى مستشفى سرطان الأطفال 57357 بمصر(أكبر صرح طبي لعلاج سرطان الأطفال مجاناً في الشرق الأوسط وإفريقيا)، وشراء أجهزة متطورة وبناء وتطوير المبنى الخاص به.

وأثنى على جهود المستشفى في توفير الرعاية الطبية للأطفال المرضى، وأشاد بالمبادرة الخاصة بتكريم لجنة سباق زايد الخيري التي حملت كثيراً من مشاعر الود والوفاء للإمارات وقيادتها الرشيدة، التي لا تدخر أي جهد في دعم المشاريع والمبادرات الإنسانية في كل مكان في العالم.

وقال الفريق الركن (م) محمد هلال الكعبي: «انطلق سباق زايد الخيري في أبوظبي عام 2001 بقيمه التي تحمل الخير والعطاء للإنسانية، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تكريماً لرجل الخير الأول المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ثم اتسعت مظلة عطائه لتفيض بالخير إلى الولايات المتحدة الأميركية في 2005، وصولاً إلى جمهورية مصر العربية في 2014، ولايزال السباق يقام سنوياً في تلك المحطات، ويقدم العون والمساعدات الخيرية للمراكز العلاجية والصحية، ونشكر جميع الداعمين للسباق الخيري من الجهات والمؤسسات الخيرية».

بدوره أكد المؤسس والرئيس التنفيذي لمستشفى سرطان الأطفال 57357، الدكتور شريف أبوالنجا، الدور الكبير والإسهام الفعال لسباق زايد الخيري في دعم جهود المستشفى، بعد إقامة السباق الخيري في مصر عام 2014، والذي بلغت عوائده الخيرية لصالح المستشفى 15.8 مليون دولار، تم استخدامها في شراء الأجهزة والمعدات والعلاجات المتطورة، لتوفير أعلى جودة لبرامج علاج الأطفال المصابين بالسرطان، مشيراً إلى أن الإمارات وقيادتها الرشيدة، كانت ولاتزال لها إسهامات كبيرة في دعم مرافق المستشفى وشراء الأجهزة المتطورة.