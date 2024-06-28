شرطة دبي تكرم «دبي الخيرية» لدورها المجتمعي

كرمت القيادة العامة لشرطة دبي جمعية دبي الخيرية على جهودها في تعزيز التعاون المجتمعي، ودعمها مبادرة حفل ذكرى تأسيس شرطة دبي الـ68، الذي كرمت فيه شرطة دبي عدداً من الرعيل الأول من القادة المتقاعدين الذين كانت لهم بصمة تاريخية في مسيرة القيادة العامة لشرطة دبي.

وزار وفد من جمعية دبي الخيرية القيادة العامة لشرطة دبي، وكان في استقبالهم اللواء عبدالله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي.

وضم وفد الجمعية المدير التنفيذي للجمعية، أحمد السويدي، وأمين السر العام للجمعية، خالد العلماء، ورئيس قسم البرامج التوعوية في الجمعية، خليل علي. واستعرضت الزيارة التعاون الذي تم بين الطرفين وبحث سبل تطويره، وتنسيق الجهود وتبادل الخبرات والمقترحات في مجال العمل الخيري والمشاريع التي يمكن أن ينفذها الطرفان، بما يخدم مصلحة الوطن والمجتمع.

وسلّم مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي، اللواء عبدالله علي الغيثي، الدرع وشهادة التكريم لمدير جمعية دبي الخيرية، أحمد السويدي.

من جانبه عبر السويدي عن شكره لشرطة دبي على هذا التكريم، مؤكداً التزام الجمعية بالشراكة الاستراتيجية والتعاون المستمر مع شرطة دبي في مبادراتها المجتمعية والإنسانية. وأثنى على مسيرة شرطة دبي ونجاحها منذ التأسيس وعبر العقود السبعة الماضية، في أن تصبح واحدة من أكثر الأجهزة الشرطية تطوراً وتميزاً في المنطقة.

كما أشاد السويدي بالدور الكبير الذي تقوم به القيادة العامة لشرطة دبي في خدمة المجتمع، وتعزيز العمل الخيري والإنساني، انطلاقاً من رؤيتها بأن شرطة دبي ليست جهة أمنية فقط، بل جهة اجتماعية تسهم في توفير المقومات الأساسية للعيش الكريم وفي الاستقرار ومواصلة الحياة بكل أمان وتكافل اجتماعي، مشيراً إلى أن شرطة دبي شريك استراتيجي لجمعية دبي الخيرية في العديد من المبادرات المجتمعية، وآخرها مبادرة «تمكين» الداعمة للأسر الإماراتية المنتجة التي تم إطلاقها في رمضان الماضي.