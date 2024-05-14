3 ملايين درهم من «تراحم الخيرية» لـ «تضامن»

أعلنت مؤسسة «تراحم» الخيرية عن تقديم ثلاثة ملايين درهم لمصلحة مبادرة «تضامن» عبر منصة (جود) للمساهمات المجتمعية بدبي، التي أطلقتها هيئة تنمية المجتمع في دبي بالتعاون مع «الإمارات اليوم»، في دعم الأسر المتعففة في إمارة دبي.

وكانت «الإمارات اليوم»، أعلنت بداية مايو الجاري، عن دعمها لمبادرة «تضامن» التي أطلقتها هيئة تنمية المجتمع في دبي، أخيراً، ودعت المؤسسات الحكومية والخاصة ورجال الأعمال وأفراد المجتمع كافة، إلى المشاركة في المبادرة عبر منصة «جود» للإسهامات المجتمعية، أو عن طريق التواصل مع «الخط الساخن» في الصحيفة، لتقديم إسهاماتهم لمساعدة الأسر المتعففة من ذوي الدخل المحدود.

ويتيح إدراج مبادرة «تضامن» على منصة «جود» للإسهامات المجتمعية، سهولة المشاركة ومتابعة منجزاتها، حيث سيتم تحديث طلبات المساعدات على مدار الساعة، ما يضمن تحقيق أكبر فائدة للمستفيدين.

وسبق لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي أن تبرعت بمبلغ مليوني درهم، وشركة الوليد للعقارات بمبلغ 200 ألف درهم، ليصل إجمالي التبرعات مع مساهمة مؤسسة تراحم الخيرية بمبلغ ثلاثة ملايين درهم إلى خمسة ملايين و200 ألف درهم.

وقال المدير العام لمؤسسة تراحم الخيرية، الدكتور أحمد تهلك، إن «إدارة المؤسسة تسير بمنهجها المعهود في دعم المبادرات المجتمعية في دولة الإمارات، خصوصاً تلك المبادرات التي تترجم سياسة القيادة في العمل الخيري الإنساني والتكاتف المجتمعي، إذ ارتأت المؤسسة الإسهام في مبادرة (تضامن) بمبلغ ثلاثة ملايين درهم، إيماناً منها بدعم مثل هذه المبادرات المجتمعية، التي تصبّ في المصلحة العامة».

وأضاف أن المؤسسة حريصة على تنفيذ خطتها الاستراتيجية الهادفة إلى مد يد العون للمحتاجين، وتعزيز أطر التكافل بين أبناء المجتمع، وتقديم رسالتها الإنسانية والتفاعل الإيجابي مع التحديات، لتحقيق الأهداف الطموحة للمبادرة من أجل تلاحم المجتمع واستقراره.

وتقدم رئيس مركز الأخبار والنشر في دبي للإعلام، سعود الدربي، بالشكر إلى مؤسسة تراحم الخيرية على إسهاماتها الطيبة في مبادرة «تضامن»، التي تسهم في دعم الأسرة المتعففة، مؤكداً أن المبادرة بعمل الخير ليست غريبة على مؤسسة تراحم المشهود لها بالدعم اللامحدود للمبادرات المجتمعية، التي تترجم سياسة القيادة في العمل الخيري الإنساني.

وأكّد الدربي أن المبادرة وجدت تفاعلاً من قِبل الأفراد والمؤسسات، منذ انطلاقها، خصوصاً أنها تستهدف الأسرة المتعففة في إمارة دبي، مشيراً إلى أن التبرّعات وصلت إلى خمسة ملايين و200 ألف درهم، منذ انطلاق المبادرة حتى يوم أمس.

ودعا الدربي المؤسسات الحكومية والخاصة إلى تقديم الدعم اللازم للمبادرة المجتمعية الوطنية.

وكانت «الإمارات اليوم» تعاونت أخيراً مع هيئة تنمية المجتمع من أجل دعم مبادرة «تضامن» لدعم الأسر المتعففة في إمارة دبي، ودعت الراغبين من المؤسسات الحكومية والخاصة ورجال الأعمال وأفراد المجتمع كافة إلى المشاركة في المبادرة عبر منصة «جود» للمساهمات المجتمعية، أو عن طريق التواصل مع الخط الساخن في «الإمارات اليوم»، لتقديم تبرعاتهم ومساهماتهم.