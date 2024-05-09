«أمنية» تُسعد 236 طفلاً مريضاً في 21 دولة خلال 3 أشهر

أعلنت مؤسسة «تحقيق أمنية»، أمس، عن نجاحها في تحقيق أمنيات 236 من أطفالها المرضى داخل الدولة وخارجها من 21 جنسية، وذلك خلال الربع الأول من العام الجاري.

وقالت حرم سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، الشيخة شيخة بنت سيف بن محمد آل نهيان، الرئيس الفخري لمؤسسة «تحقيق أمنية»: «يُسعدنا أن نتمكن خلال ثلاثة أشهر فقط منذ بداية العام الجاري من إبراز الإنسانية وحبّ الخير التي تسود أرض إمارات الخير، ما أسهم في تحقيق أمنيات 236 طفلاً وطفلة من الذين يُعانون من حوالي 50 مرضاً خطيراً يُهدّد حياتهم».

وأثنت على كل العاملين في المؤسسة وجهودهم الكبيرة المبذولة التي أسهمت في تحقيق 127 أمنية داخل الدولة، و55 أمنية في الأردن، و54 أمنية في مصر، وتمكّنهم من نشر الفرح والشجاعة والتفاؤل في قلوب الأطفال المرضى مع عائلاتهم، وإبراز تراث ونهج القيادة الرشيدة الإنساني النبيل في منح السعادة للآخرين دون تفريق في الدين أو اللون أو العرق.

وقالت الشيخة شيخة بنت سيف بن محمد آل نهيان: «نتطلع في الأشهر المقبلة إلى إطلاق المزيد من المبادرات من خلال عقد الشراكات لتحقيق الكثير من الأمنيات».