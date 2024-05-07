50 مدرسة حكومية وخاصة ومراكز أصحاب الهمم تشارك في «رسومك علينا»

أطلقت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي مبادرة خيرية جديدة، بعنوان «رسومك علينا» في مركز ند الشبا للنساء، وذلك بمشاركة 50 مدرسة حكومية وخاصة ومراكز أصحاب الهمم، وحضور المدير العام للدائرة أحمد درويش المهيري، والمديرين التنفيذيين، وبعض مسؤولي المدارس والجهات المشاركة.

وقال المدير التنفيذي لقطاع العمل الخيري (بالإنابة)، محمد مصبح ضاحي، إن هذه المبادرة، متمثلة في قطاع العمل الخيري بالدائرة، تهدف إلى مساعدة الطلبة المتعثرين في دفع أقساط الرسوم الدراسية، ونشر ثقافة الوعي بالعمل الخيري في المجتمع، وتعكس تعاليم ومبادئ ديننا الحنيف وشريعتنا الإسلامية السمحة، وتجسد قيم التعايش والتعاضد المجتمعي كمنهج حياتي راسخ بين المقيمين والمواطنين.

ووجّه الشكر والتقدير إلى الجهات المشاركة والداعمة على مساهمتها الخيرية، منوهاً بأن المبادرة ليست بغريبة، إذ تم إطلاق العديد من المبادرات الخيرية في دولة الخير، حيث إن العمل الخيري جزء أصيل، بل ونهج أسسه الآباء المؤسسون في الدولة منذ عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، باني الدولة ومؤسس دولة الخير، وسارت على نهجه قيادتنا الرشيدة، حفظها الله.

ويأتي إطلاق هذه المبادرة من منطلق حرص الدائرة على تأكيد دورها المجتمعي والمسؤولية المنوطة بها، وإيجاد برامج ومبادرات مؤثرة من خلال المشاركة في تلك المبادرات المجتمعية الخيرية الهادفة، التي تخفف العبء عن الأسر، وبلغ عدد المشاركات 250 مشاركة من 50 مدرسة وجهة حكومية وخاصة، وأصحاب الهمم.

• المبادرة تجسد قيم التعايش والتعاضد المجتمعي كمنهج حياتي راسخ بين المواطنين والمقيمين.