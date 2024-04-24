«رأس الخيمة للقرآن» تطلق الدورة 30 للمشروع المستمر للتحفيظ

أطلقت مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه الدورة الـ30 للمشروع المستمر لتحفيظ القرآن الكريم، مستقبلة عبر حلقات مراكز تحفيظ القرآن الكريم في مختلف أنحاء إمارة رأس الخيمة الدارسين والدارسات من مختلف الفئات والأعمار من البراعم والطلبة والمثقفين والأمهات، ليتلقوا حفظهم على يد كوكبة متميزة من المحفظين والمحفظات.

وأكد مدير عام المؤسسة، أحمد محمد الشحي، أن هذا المشروع المبارك يستكمل مسيرته على أتم وجه بهمة كوادر المؤسسة ومراكزها، لتحقيق أهدافه ونتائجه المرجوة عبر تخريج طلابنا الحفظة لكتاب الله تعالى، متحلين بالوسطية والاعتدال والمواطنة الصالحة والقيم الإيجابية التي تعينهم على نفع أنفسهم وأسرهم ومجتمعهم ووطنهم، ليكونوا قدوة مشرقة في التميّز والعطاء والتحلي بأبهى القيم، متوجهاً بالشكر الجزيل للقيادة الحكيمة على دعمها ورعايتها لمثل هذه الأنشطة المجتمعية المباركة.

من جهته، أكد مدير إدارة المراكز والشؤون التعليمية، تيمور سعيد الشحي، حرص المؤسسة على توفير الأجواء التنافسية للطلبة المشاركين في حلقات تحفيظ القرآن الكريم بتخطيط دقيق يعينهم على دراسة وحفظ كتاب الله، لكي يستفيدوا من جميع البرامج والأنشطة الدراسية، ويتمكنوا من تطوير مهاراتهم وزيادة محفوظاتهم القرآنية بإتقان.

أحمد محمد الشحي:

• المشروع يستكمل مسيرته لتحقيق أهدافه ونتائجه المرجوة عبر تخريج طلابنا الحفظة لكتاب الله.