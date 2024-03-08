%31 ارتفاع الأسر المنتجة المستفيدة من مشروع «إفطار صائم» في الفجيرة

قالت جمعية الفجيرة الخيرية، إن عدد الأسر المنتجة المستفيدة من مشروع إفطار صائم ارتفع بنسبة 31% من 54 إلى 71 أسرة، العام الجاري مقارنة بالعام الماضي، مشيرة إلى أن الأسر ستقدّم 6000 وجبة يومياً، تُوزَّع على 33 موقعاً مخصصاً لتوزيع وجبات الإفطار، طوال شهر رمضان المبارك.

وأكد مدير جمعية الفجيرة الخيرية، يوسف المرشودي، أن الجمعية تلعب دوراً فعّالاً في دعم الأسر المنتجة، وذلك من خلال مشروع إفطار صائم، مشيراً إلى أن هذا الدور يعكس التزام الجمعية بتعزيز الدخل للأسر المنتجة وتمكينها، حيث تسهم في توفير فرص للمساهمة في إعداد 6000 وجبة ضمن 10 آلاف وجبة تتضمنها مبادرة إفطار صائم، ويأتي هذا المشروع كجزء من استراتيجية الجمعية لدعم الأسر، وفتح الأبواب لها في الشهر الفضيل الذي يعتبر فترة حيوية لتعزيز التكافل المجتمعي وتوفير الدعم اللازم لهما.

وأشار إلى أن العدد المتوقع للمستفيدين من مبادرة إفطار صائم 10 آلاف شخص يومياً، بإجمالي 300 ألف شخص على مدار الشهر الفضيل، مشيراً إلى أن عدد المستفيدين من المشروع قابل للزيادة.

وأضاف أن الجمعية تتولى توفير الاحتياجات الأساسية للأسر المحتاجة من خلال مشروع المير الرمضاني، الذي يتم توزيعه على المستفيدين في مناطق متعددة من إمارة الفجيرة، منوهاً بالجهد الجماعي المبذول من قبل المؤسسات وأيادي المحسنين البيضاء التي تؤكد التلاحم المجتمعي.

ولفت إلى أن الخدمات الذكية تكتسب أهمية كبيرة خلال رمضان لمساهمتها الفعالة في تمكين كل صاحب حاجة للاستفادة من الخدمات المتوافرة في الجمعية، كما تعتبر فرصة للمحسنين والفئات المستهدفة، من الصائمين والأسر المتعففة، للاستفادة من الخدمات الذكية عبر الهواتف المحمولة، سواء من خلال المساهمة في المشاريع الرمضانية أو في الأماكن التي تم تحديدها في 33 موقعاً لتوزيع وجبات إفطار الصائم، يأتي هذا في إطار جهود الجمعية لتعزيز التواصل وتقديم الدعم للمجتمع بشكل فعّال خلال شهر رمضان المبارك.

وذكر أن اللحظات الرمضانية تعكس قيم التكافل والتآزر مع الآخرين، وتؤكد الروح الإنسانية التي تسود في هذا الوقت المبارك، إذ ترحّب الجمعية بمساهمات الخيرين والطيبين من أهل البلد المعطاء والمقيمين على أرضه، فهم خير معين بعد الله، وكلنا ثقة بأنهم سيكونون معنا في هذا الموسم المبارك ليساعدونا على دعم آلاف الأسر والحالات المسجلة لدى الجمعية، وذكر أنه تم تفعيل 10 مجالس مجتمعية بالتعاون مع مؤسسة تنمية المناطق في الفجيرة لتعزيز التلاحم في الشهر الفضيل.

يوسف المرشودي:

• 10 آلاف شخص يومياً العدد المتوقع للمستفيدين من مشروع إفطار صائم.