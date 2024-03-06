«إسلامية دبي» تنظم برنامج «دُلجة» للنساء

أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، عن تنظيم برنامج إيماني بعنوان «دُلجة» للنساء، وذلك ضمن برامج الاستعداد لشهر رمضان، مشيرة إلى أن البرنامج الذي بدأ، أمس، سيستمر إلى الثامن من مارس الجاري، عن طريق تطبيق «مايكروسوفت تيمز» من الساعة الرابعة والنصف عصراً إلى الساعة الخامسة والنصف.

وأوضحت الدائرة في بيان، بأن البرنامج يتناول الحديث حول مقاصد الصيام في دلجة الليل، ويتضمن أربع رحلات إيمانية، الأولى بعنوان «رحلة المحبة»، والتي ألقتها، أمس، المعلمة حصة عبدالله أحمد، في إدارة مركز أم الشيف الثقافي الإسلامي، بينما الرحلة الثانية تبدأ اليوم باسم «رحلة الزهد» وتلقيها المعلمة عواطف محمد الشحي في إدارة مركز أم الشيف الثقافي الإسلامي.

وأضافت أن «رحلة القرب»، وهي الرحلة الثالثة تبدأ غداً، وتلقيها كل من المعلمة فاطمة عبدالله المرزوقي، والمعلمة سميرة جمعة البلوشي، في إدارة المراكز المعرفية الإسلامية، بينما تصل الرحلة الرابعة إلى الرقي، وتقدمها المعلمة عائشة بالسلاح، وذلك يوم الجمعة المقبل.

وقالت مدير إدارة البرامج المعرفية الإسلامية في الدائرة، الدكتورة حمدة أحمد المهيري، برنامج «دُلجة» يأتي ضمن خطة التوعية الدينية لعام 2024، كما يأتي في إطار البرامج والفعاليات الدينية التي تقيمها «إسلامية دبي» لتهيئة الصائمين من فئة النساء على استقبال شهر رمضان، وتعريفهن بمقاصد الصوم.

• البرنامج يتناول الحديث حول مقاصد الصيام.. ويتضمن 4 رحلات إيمانية.