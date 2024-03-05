«الشارقة الخيرية» تبدأ تنفيذ مشروع «السلة الرمضانية»

بدأت جمعية الشارقة الخيرية تجهيز وتوزيع مستحقات «السلة الرمضانية» ضمن مشروعات حملتها الرمضانية «جود»، التي تستهدف مساعدة الأسر المتعففة على توفير المؤن الرمضانية والاحتياجات الأساسية طوال شهر رمضان.

وقال المدير التنفيذي للجمعية، عبدالله سلطان بن خادم، إن فرق العمل من موظفي الجمعية ومتطوعي مركز الشارقة للعمل التطوعي باشروا عمليات توزيع مخصصات السلة الرمضانية، التي تستمر بشكل يومي حتى الانتهاء من توصيل 10 آلاف سلة لمستحقيها.

وأضاف أنه تم توفير محتويات السلة بالتعاون مع المنافذ التجارية الشريكة بواقع 10 أصناف من المواد الغذائية التي يتم توزيعها لمصلحة 50 ألف مستفيد من المسجلين بكشوف الجمعية. وأفاد بن خادم، بأنه تمت مراعاة تنفيذ المشروع بشكل عيني في صورة سلة تتوافر فيها جميع المواد والاحتياجات الأساسية لكل بيت وأسرة، حيث راعت الجمعية توفير مواد غذائية بكميات كبيرة وذات جودة عالية، لذا كان التوزيع فيه تحقيق لمصلحة المستحقين من حيث توفير جميع المواد الغذائية المطلوبة، واحتواء العدد الأكبر من المستحقين بالشكل الذي يصون كرامتهم.

وأكد أن التوزيع مستمر بشكل يومي داخل الدولة من خلال الشراكات القائمة مع المؤسسات المتعاونة.

ولفت بن خادم إلى أهمية مشروع السلة الرمضانية في تحقيق أعلى مستويات الرعاية والمساندة للمستحقين، وتأكيد نشر ثقافة التطوع والعمل الإنساني في المجتمع، ما يدعم قيم التكافل الاجتماعي بين مختلف فئات المجتمع، ويزيد من تعاضده، وينشر البهجة في نفوس الشرائح المستحقة.

وأعرب عن شكره إلى المتبرعين أصحاب الأيادي البيضاء على ما يقدمونه من جهود ملموسة في دعم المشروع.