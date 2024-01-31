«الأعمال الخيرية العالمية» تعتزم تدشين مشروعات في السنغال

استقبل القائم بأعمال سفارة دولة الإمارات لدى السنغال، محمد علي عيلان الشامسي، الأمين العام لهيئة الأعمال الخيرية العالمية، الدكتور خالد عبدالوهاب الخاجة. جاء ذلك على هامش زيارة وفد هيئة الأعمال الخيرية العالمية إلى السنغال، لتنفيذ مجموعة من المشروعات الخيرية، وتفقد احتياجات المناطق النائية، بالتزامن مع انطلاق حملة رمضان لعام 2024، التي تأتي تحت شعار «مما تحبون».

ورحب الشامسي بوفد الهيئة، مثمناً الجهود التي تبذلها الجمعيات والهيئات الإماراتية، بهدف تقديم يد العون لإخوانهم ومساعدتهم من خلال مبادرات عدة تعكس القيم والصورة المشرقة لدولة الإمارات قيادة وشعباً. وأكد أن سفارة دولة الإمارات مستعدة لتقديم كل أنواع الدعم، لتسهيل مهمة وفد الهيئة، وإنجاح مسيرة العمل الخيري والإغاثي على أرض السنغال. من جانبه، توجه الخاجة بالشكر والتقدير إلى سفارة الدولة في السنغال على حفاوة الاستقبال والضيافة، مشيراً إلى أن الهيئة بصدد تدشين مشروعات خيرية عدة في السنغال، أهمها حفر الآبار وبناء المساجد، وإطعام الطعام، وسقيا الماء إلى جانب المشروعات الصحية وغيرها.