على مكتب المسؤول

«نقل أبوظبي»

لاحظ مرتادو شارع «نسيم البر» الممتد باتجاه منطقة مصفح في أبوظبي، وجود التواءات على امتداد الشارع، خصوصاً في المسار الأيمن، وهي التواءات تتسبب في إرباك حركة السير. ودعا مستخدمو الشارع دائرة النقل في أبوظبي إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحل هذه المشكلة. (أبوراشد)

«طرق دبي»

لاحظ مستخدمو الطريق المؤدي من جسر المرابع العربية إلى شارع القدرة في دبي، ازدحاماً مرورياً يومياً، خصوصاً وقت الظهيرة، إذ تزداد كثافة المركبات التي تتسبب في بُطء حركة السير وتأخّر وصول القاطنين في تلك المناطق إلى أسرهم. ودعا مستخدمو الطريق المسؤولين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي إلى النظر في هذا الأمر. (أبوأياد)

بلدية عجمان

شكا سائقو مركبات على شوارع في إمارة عجمان، إلقاء نفايات ومخلفات من نوافذ مركبات على طرق داخلية ورئيسة، ما يضر بصحة الفرد والمجتمع والبيئة. وطالبوا المسؤولين في بلدية عجمان، بتكثيف الرقابة، للحد من هذه السلوكيات السلبية، حرصاً على سلامة الجميع. (أبوعبدالله)