1894 طالباً ساعدتهم «الشارقة الخيرية» خلال 2023

ساعدت جمعية الشارقة الخيرية 1894 طالباً بكُلفة مالية قيمتها 13.2 مليون درهم خلال العام الماضي، وجميعهم من أبناء الأسر المتعففة والمحتاجين.

وجاءت المساعدات ضمن مشروع الجمعية الخيري «دعم طالب العلم» داخل الدولة، الذي تقوم من خلاله الجمعية بالتكفل بسداد الرسوم والمستحقات الدراسية عن الطلبة المتعسرين ليتسنى لهم الاستمرار في دراستهم. ونفذت الجمعية مشاريع تعليمية خارج الدولة من فصول دراسية ومدارس تعليمية بكلفة مالية قيمتها 6.9 ملايين درهم، دعماً للطلاب خارج الدولة خلال العام الماضي.

وعبّر مدير إدارة المساعدات بجمعية الشارقة الخيرية، محمد سليم المنعي، عن شكره للمتبرعين أصحاب الأيادي البيضاء لما قدموه من دعم لافت لمشروع التعليم حتى يتسنى للجمعية القيام بدورها في رسم البسمة على وجوه المحتاجين، وأداء رسالتها الإنسانية على أكمل وجه، مؤكداً أن مساعدات طالب العلم تأتي في صميم رسالة الجمعية الهادفة إلى الاستثمار في الإنسان والارتقاء به، تنفيذاً لرؤى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي يولي اهتماماً خاصاً لكل البرامج التي تخدم العقول البشرية وتساعدهم على الاعتماد على أنفسهم وتمكينهم، وهو ما يتم من خلال توفير المناخ والبيئة التعليمية الملائمة لذلك، وتوجد عشرات بل مئات الأسر المتعففة التي لا تتمكن من توفير المستحقات الدراسية في المراحل المختلفة لأبنائها، فيتم التكفل بسدادها بعد القيام بدراسة الحالات دراسة ميدانية واجتماعية دقيقة لبيان مدى الأحقية من عدمها، وكذلك للوقوف على حجم المساعدة المقرر تقديمها.

وأوضح المنعي أن المساعدات التعليمية جاءت لتشمل أبناء الأسر المتعففة والمحتاجين، وتخفف الأعباء المالية عن أهليهم وتطمينهم إلى استمرارية ذويهم في دراستهم دون انقطاع أو توقف، ما يبعث البهجة في نفوسهم.

محمد المنعي:

• مساعدات طالب العلم تأتي في صميم رسالة الجمعية الهادفة إلى الاستثمار في الإنسان.