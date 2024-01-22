1105 مرضى ساعدتهم «خيرية الشارقة» خلال 2023

قالت جمعية الشارقة الخيرية، إن برامج مساعداتها العلاجية، أسهمت في توفير العلاج لأكثر من 1105 حالات مرضية عبر مشروعها العلاجي «خير الإنسانية»، وقد استقبلت الجمعية طلبات مساعدات علاج المرضى عبر الموقع الإلكتروني من خلال خطوات بسيطة.

وأفاد المدير التنفيذي لجمعية الشارقة الخيرية عبدالله سلطان بن خادم، بأن الجمعية «قدمت مساعداتها العلاجية خلال العام الماضي بكُلفة مالية بلغت 22.1 مليون درهم، أسهمت في علاج 1105 مرضى، منها 136 حالة تعاني أمراضاً مزمنة، وتحتاج إلى توفير جرعات علاج بشكل مستمر من دون انقطاع بكُلفة 1.6 مليون درهم، إضافة إلى 71 حالة أمراض سرطانية مختلفة بكُلفة ثلاثة ملايين درهم، كما وفرت جلسات غسيل الكلى لمرضى فشل الكلى بكُلفة 6.6 ملايين درهم بمركز الجمعية لغسيل الكلى أو بمستشفيات أخرى، وتكفلت الجمعية بنفقاتها كافة، لتتمكن من الانتظام في جلسات الغسيل، خصوصاً أن مرض فشل الكلى من الأمراض الخطرة التي تتطلب سرعة استجابة وانتظام في جلسات الغسيل المقررة من قبل الطبيب المختص».

وأشار إلى أن الجمعية قدمت مساعدات إلى 274 حالة، شملت تسديد ديون علاج المرضى في المستشفيات، وزراعة الأعضاء للمرضى، وشراء وتوفير أجهزة طبية لأصحاب الهمم والتكفل بفحوص العيون ومرضى الأسنان، بكُلفة 3.9 ملايين درهم.

وأضاف أن «مساعدات العلاج شملت التكفل بنفقات 249 حالة خضعت للعمليات الجراحية التي تندرج ضمن جراحات الأمراض المزهقة للنفس والتي لا يسع المريض التأخر عن علاجها بكُلفة ستة ملايين درهم، وتشمل: أمراض القسطرة والقلب، والجلطة الدماغية، وزراعة الأعضاء الحيوية كالكبد والنخاع والكلى، إلى جانب 72 حالة ولادة وزرع الأمل في نفوس مرضى العقم من خلال التكفل بعمليات الإخصاب والحقن المجهري، كما تضمنت المساعدات المقدمة كذلك سداد ديون المرضى المتعسرين، وذلك من خلال قنوات التعاون مع المؤسسات الصحية، بعد دراسة مستفيضة للحالات، للتأكد من أحقيتها للمساعدة».