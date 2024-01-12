«أوقاف الشارقة» تطلق «تعاون» الوقفية

أطلقت أوقاف الشارقة منصة جديدة تحمل اسم «تعاون»، كخطوة مبتكرة تهدف إلى تشجيع الجمهور على المشاركة الفعالة في دعم المشروعات الوقفية، وتنويع أشكال المساهمات، وتم ربط المنصة بالهوية الرقمية تسهيلاً على الجمهور للدخول والوصول بشكل سريع وآمن، علماً بأن جميع خدمات الدائرة أصبحت مربوطة بالهوية الرقمية.

وتتيح منصة تعاون للجمهور إمكانية إطلاق حملات إلكترونية لجمع المساهمات والتبرعات الوقفية باسم أشخاص وأحباء، سواء كانوا متوفين أو أحياء، ومشاركتها مع العائلة والأصدقاء، لجمع مبالغ مالية يحددها منشئ الحملة ابتداءً من 1000 درهم وإلى 10 آلاف درهم، وله حرية الاختيار بين المشروعات الوقفية التي تطرحها الدائرة، بحيث يكون المبلغ النهائي صدقة جارية عن الشخص لصالح المشروع الوقفي الذي يرغب فيه، مثال إنشاء حملة باسم شخص متوفى أو شخص مريض، أو باسم عائلة، وغيره.

وقال المدير العام لدائرة الأوقاف، طالب المري، إن إطلاق منصة تعاون يأتي في إطار رؤية الدائرة وأهدافها الاستراتيجية التي تهدف إلى حث وتشجيع أهل الخير على إحياء وترسيخ مقاصد الشريعة الإسلامية وغاياتها من خلال الوقف، حيث تعتبر المنصة أداة فعالة لتحفيز الجمهور على القيام بدورهم في خدمة الخير، وتساعد في توسيع التأثير الإيجابي للأفراد، وتسهم في بناء مجتمع أكثر تلاحماً وتكافلاً.

وأضاف أن «الدائرة تسعى إلى تسهيل تجربة المساهمين والمتبرعين بكل احترافية، من خلال تسخير التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي في تطوير مشروعاتنا ومبادراتنا ومنصاتنا بشكل حديث ومبتكر، حيث تلعب التكنولوجيا دوراً حيوياً في تحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال تكامل الابتكارات التقنية في مختلف جوانب العمل الوقفي الخيري».

وكانت الدائرة طرحت فرصة تطوعية افتراضية، بالتعاون مع مركز الشارقة للعمل التطوعي، وبالتزامن مع إطلاق المنصة، حيث يقوم المتطوعون بنشر الإعلانات التابعة لها بهدف الوصول إلى أكبر شريحة بالمجتمع لتعريفهم بها، وكذلك لتسهيل العمل التطوعي على أفراد المجتمع، وتشجيعهم على الاستمرار فيه.