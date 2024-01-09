«بيت الخير» تطلق وقفها الجديد في الفجيرة

أطلقت «بيت الخير» وقفها الجديد في إمارة الفجيرة في مدينة محمد بن زايد، على أرض منحة من صاحب السموّ الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، تبلغ مساحتها 375 متراً مربعاً، ليكون الوقف الثالث للجمعية في إمارة الفجيرة، والذي بدأت أعمال البناء فيه منذ شهرين، ومن المتوقع أن يدخل الخدمة خلال الربع الثالث من عام 2024.

ويشير مخطط بناء وقف الفجيرة الجديد إلى أنه سيتكون من طابق أرضي، وسبعة أدوار، و35 شقة متنوعة الأحجام، منها سبع شقق واسعة، تتكون من غرفتين وصالة، بينما تتكون الشقق الباقية من غرفة واحدة وصالة، إضافة إلى سبعة محال تجارية، تبلغ كُلفة البناء حسب الميزانيات المعدة 11 مليون درهم.

وتوجه مجلس إدارة «بيت الخير» بخالص الشكر والعرفان لصاحب السموّ الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، على تبرعه الكريم، سائلاً الله تعالى أن يكتب ذلك في ميزان حسناته.

ويعد الوقف أهم ركائز الاستدامة من أجل تعظيم موارد الجمعية الخيرية، وتعزيز مصادر التمويل الخيري الأساسية من زكاة وصدقات وتبرعات، للوفاء بالتزامات الجمعية نحو الأسر المواطنة الأقل دخلاً والفئات المحتاجة في المجتمع.

وقد دعت الجمعية المحسنين الكرام إلى التبرع، لبناء هذا الوقف، الذي يعد صدقة جارية يدوم ثوابها ما دام الوقف، وذلك من خلال موقعها الإلكتروني، وتطبيق «بيت الخير» الذكي على الهواتف الذكية، أو بالإيداع في حسابها البنكي أو التواصل عبر الرقم المجاني لأي استفسار بشأن المشاركة في ثواب الوقف الجديد.