على مكتب المسؤول

بلدية رأس الخيمة

نكرر نحن مرتادي الطريق الممتد من حتا باتجاه مناطق الحويلات ووادي القور والمنيعي في رأس الخيمة الشكوى من وجود أغنام سائبة ترعى على أطراف الطريق، وللأسف بعض ملّاك هذه الأغنام يتركونها ترعى في الجبال والوديان، والمشكلة أنها تقطع الطريق بشكل يسبب إرباكاً شديداً للسائقين، لأنها تدخل الطريق بمحاذاة المركبات بشكل مفاجئ، لذا أناشد المسؤولين وضع حلول مناسبة، لمنع تكرار وجود هذه الأغنام على الطرق. (أبوعلي)

بلدية أبوظبي

نشكو نحن مرتادي الطرق الداخلية في منطقة العدلة في أبوظبي، وتحديداً القريبة من المساكن الشعبية معاناتنا بشأن تجمع كثبان رملية وزحفها على الطرق أحياناً، ما يسبب عرقلة للحركة المرورية، وصعوبة مرور بعض المركبات، فضلاً عن أن ذلك يسبب إرباكاً لدى بعض السائقين، لذا نناشد المسؤولين في البلدية النظر في هذا الأمر، وزراعة أشجار على أطراف الطرق، لمنع زحف هذه الكثبان الرملية. (أبوسيف)

شرطة الفجيرة

نطالب نحن مرتادي طريق (المنامة - مسافي) في الفجيرة، المسؤولين في شرطة الفجيرة، بالنظر في أمر التجاوزات غير القانونية من قبل سائقي الشاحنات، وسيرهم على المسار الأيسر بسرعات غير قانونية، فضلاً عن الازدحام الكبير للشاحنات على الطريق، وسيرها بأعداد كبيرة، خصوصاً في ساعات الذروة، كما أننا نعاني عدم تمكننا من الالتفاف إلى الخلف، بسبب ازدحام الطريق، وأتمنى أن يتم وضع إشارة ضوئية، خصوصاً عند فتحات الالتفاف للخلف، لتحقيق انسيابية الحركة المرورية. (أبوغانم)