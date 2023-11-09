على مكتب المسؤول

شرطة عجمان

لاحظ مرتادو المنطقة الصناعية في عجمان، زيادة استخدام الدراجات النارية الخفيفة، التي لا تحمل لوحات مرورية، كما أن أصحابها يسيرون في الشوارع عكس اتجاه السير، معرضين أنفسهم والآخرين للخطر، ما يتسبب في إرباك حركة السير، واحتمال وقوع حوادث لا تحمد عقباها، لذا يرجى من شرطة عجمان تكثيف الرقابة المرورية والتوعية بخطورة قيادة مثل هذه الدراجات من دون التزام قوانين السير وأنظمة المرور. (أبوأحمد)

الدوائر الاقتصادية

دعا مواطنون، دوائر التنمية الاقتصادية إلى إعادة النظر في قانون منح تراخيص محال تأجير الدراجات النارية داخل المدن، وتخصيص أماكن ومساحات مسيّجة لتأجير الدراجات ضمنها، وشددوا على ضرورة مراقبة نشاطات هذه المحال والتزامها تطبيق إجراءات السلامة والأمان، وعدم السماح للشباب دون السن القانونية باستئجار هذا النوع من الدراجات، حرصاً على سلامتهم. (حمد الكتبي)

«أشغال رأس الخيمة»

شكا سائقون على شارع الجزعة، التابع لإمارة رأس الخيمة، تكدس مركبات عند التقاطعين الأول والثاني، ما يسبب ازدحاماً شديداً وإرباكاً للحركة المرورية، خصوصاً خلال فترة الذروة والإجازات الأسبوعية، بالإضافة إلى تأخر وصول العائدين إلى منازلهم. ودعا الشاكون دائرة الأشغال والخدمات العامة في رأس الخيمة، إلى إيجاد طرق بديلة للشارع، أو بناء جسور تسهّل الحركة، وتخفف الازدحام المروري. (أبومريم)