على مكتب المسؤول

رد بلدية العين

رداً على شكوى نُشرت في 25 من الشهر الجاري، بشأن تلف أشجار نخيل، وسقوطها على جانب الطريق، نتيجة الرياح والأحوال الجوية التي شهدتها معظم مناطق الدولة في الفترة الأخيرة، أكدت بلدية مدينة العين إزالة آثار العاصفة في منطقة الشويب، ومباشرتها في تفقد أشجار النخيل.

«مواصلات عجمان»

يقود بعض سائقي مؤسسة المواصلات العامة في عجمان، سيارات الأجرة بطيش وتهور، وبعضهم لا يتردد في استخدام الهاتف المتحرك أثناء القيادة، إلى جانب عدم ربط حزام الأمان.

ويلاحظ كثير من مستخدمي الطريق تجاوزاتهم التي تسبب إرباكاً مرورياً، فضلاً عما تشكله من خطورة عليهم وعلى مرتادي الطريق الآخرين. نأمل من المؤسسة تعزيز الرقابة على السائقين، ومحاسبة من لا يلتزم منهم بالقوانين. (أبومروان)

«التنمية الاقتصادية» في العين

يلاحظ مرتادو صالونات الحلاقة الرجالية في مدينة العين تفاوتاً غير مبرر في الأسعار بين محل وآخر، إذ تحدد بعض المحال سعر حلاقة اللحية والرأس بـ50 درهماً، فيما ينخفض السعر في محال أخرى إلى 20 درهماً، على الرغم من وجود المحلين على مسافة متقاربة.

فهل تسعيرة الحلاقة، والخدمات الأخرى، متروكة لتقدير صاحب المحل أم تحددها جهة حكومية؟ نطالب المسؤولين في دائرة التنمية الاقتصادية في العين بوضع سقف معين للأسعار والخدمات التي تقدمها صالونات الحلاقة الرجالية. (أبوسيف)