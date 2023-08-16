على مكتب المسؤول

وزارة الداخلية

عادت ظاهرة التسول للظهور في مناطق بالدولة، وهي تكثر في أوقات ومناسبات معينة.

ويلجأ المتسولون عادة إلى التظاهر بالمرض أو ادعاء فقدان السبيل، ويفترشون الطرق ومداخل المحال التجارية ومراكز التسوق وأبواب المساجد. ويستغلون طيبة المحسنين بعبارات وأدعية تلامس قلوبهم.

وقد يبدو الموضوع في ظاهره خيرياً، لكن ما خفي أعظم، فظاهرة التسول دخيلة على المجتمع الإماراتي، وهي تخفي وراءها مشكلات جمة، خصوصاً أن هناك قنوات رسمية للمساعدات في الدولة تتمثل في الجمعيات والمؤسسات الخيرية.

نناشد وزارة الداخلية تنظيم حملات لضبط المتسولين، وإطلاق برامج التوعية لتعريف الجمهور بما تنطوي عليه هذه الظاهرة من مخاطر. (أبوعلي)

بلدية الشارقة

لاتزال الحيوانات السائبة من الأغنام والجمال التي ترعى على جانبي الطريق الممتد من مليحة إلى المنيعي تشكل خطراً على مستخدمي الطريق.

والغريب أنها تتمكن من دخول الشارع على الرغم من وجود سياج.

نناشد المسؤولين في بلدية الشارقة النظر في هذا الأمر، ووضع حل له، سواء بإنذار ملاك المواشي ومعرفة كيفية دخولها إلى الطريق وإغلاق المداخل المؤدية للعزب. (أبوجاسم)

شرطة أبوظبي



نعاني نحن مرتادي طريق الشاحنات الممتد من (الفاية - سيح شعيب) باتجاه دبي، وتحديداً من تقاطع سويحان، السرعات والتجازوات الخطرة على هذا الطريق الذي تكثر فيه الشاحنات. أناشد المسؤولين في شرطة أبوظبي التدخل للحدّ من هذه التصرفات. (محمد غانم)