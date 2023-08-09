على مكتب المسؤول

شرطة الشارقة

يوقف سائقون مركباتهم بشكل مزدوج في الشوارع الفرعية في منطقة التعاون بالشارقة، بانتظار وصول طلبياتهم من المطاعم ومحال السوبرماركت.

ويقضي هؤلاء فترات طويلة وهم على تلك الحال، غير آبهين بعرقلة حركة المرور واستنفاد أوقات الآخرين. نطالب المسؤولين في شرطة الشارقة بمخالفة هؤلاء السائقين، لأنهم يعتبرون غير متقيدين بالأنظمة المرورية. (أبومحمد)

بنوك الدولة

يفتقر طريق «دبي-العين»، الذي يشهد كثافة في عدد مرتاديه، إلى عدد كافٍ من أجهزة الصراف الآلي في محطات البترول، إذ يبلغ عددها 10 محطات (على جانبي الطريق) تخلو خمس منها من هذه الأجهزة. (أبوغانم)

شرطة أبوظبي

شكا مرتادون لطريق الشاحنات الممتد من الفاية - سيح شعيب، باتجاه دبي، وتحديداً من تقاطع سويحان، السرعات الجنونية والتجاوزات الخطرة بشكل دائم على هذا الطريق من قبل سائقين متهورين، في ظل أن الطريق تكثر فيه الشاحنات وأغلب مساراته عبارة عن مسار واحد ذي اتجاهين.

الأمر الذي يُشكل خطراً على حياة السائقين المتهورين وإرباكاً لسائقي الشاحنات الذين يضطرون للخروج عن المسار لإفساح الطريق لمثل هؤلاء المتهورين.

نناشد المسؤولين في شرطة أبوظبي تكثيف أجهزة الرادار المتحركة على هذا الطريق، لمنع هذه التصرفات. (أبوهلال)