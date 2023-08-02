على مكتب المسؤول

الشؤون الإسلامية والأوقاف

يسارع القائمون على الاعتناء بالمساجد في معظم مناطق العين إلى إغلاق دورات المياه بعد كل صلاة، ليفاجأ من يصلون إلى المدينة بعد موعد الصلاة بدورات المياه مغلقة، وهو ما يضطرهم التوجه إلى المراكز التجارية. لذا نطالب المسؤولين في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في العين بالنظر في هذا الأمر، والعمل على وضع حلول مناسبة له. (أبوسعد)

إدارات المرور بالدولة

نرى كثيراً من السائقين يمسكون هواتفهم أثناء القيادة على الطرق، ويبدون منشغلين في التحدث أو التصوير أو الكتابة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونتيجة انشغالهم عن الطريق، ينحرفون بمركباتهم دون انتباه للمركبات الموجودة خلفهم، وهو ما يعرّضهم ويعرّض الآخرين لحوادث مرورية خطرة.

لذا نطالب المسؤولين في إدارات المرور في الدولة بمضاعفة عقوبة استخدام الهاتف أثناء قيادة المركبات. (أبوطالب)

شرطة العين

ينتشر عدد كبير من سائقي الدراجات النارية التابعين لشركات توصيل طلبات المطاعم والخدمات الأخرى، على طرق مدينة العين.

ويلاحظ كثير من سائقي المركبات أن هؤلاء الأشخاص يقودون دراجاتهم بسرعات كبيرة، ويتجاوزون المركبات بشكل خطر ومتهور، خصوصاً عند إشارات المرور، ما يسبب ربكة للآخرين، فضلاً عن أنهم يسيرون بسرعات عالية وخطرة في ساعات الليل، مستغلين خلو الشوارع من المركبات. لذا نطالب المسؤولين في الشرطة بوضع حل لهذه التصرفات غير المسؤولة، للحد من السرعات الخطرة. (أبوحميد)