أفرع «بيت الخير» تدعم 17.5 ألف أسرة مواطنة

أعلن مدير عام «بيت الخير»، عابدين طاهر العوضي، أن أفرع الجمعية حققت نمواً في عطائها في النصف الأول من العام الجاري، ليبلغ عطاؤها حتى نهاية يونيو الماضي 46 مليوناً و47 ألفاً و896 درهماً، استفادت منها 17 ألفاً و554 أسرة وحالة.

وحقق فرع دبي رقماً مهماً بلغ 25 مليوناً و292 ألفاً و526 درهماً، استفادت منه 8550 أسرة وحالة في دبي والشارقة وحتى الليسيلي، في حين جاء في المرتبة الثانية من حيث الإنفاق فرع عجمان الذي يخدم أيضاً عدداً من الأسر في إمارة أم القيوين، ليبلغ إنفاقه سبعة ملايين، و963 ألفاً و339 درهماً، استفادت منه 3292 أسرة وحالة.

وأفاد العوضي بأن فرع رأس الخيمة قدّم ستة ملايين و432 ألفاً و871 درهماً، استفادت منه 2804 أسر وحالات في أنحاء رأس الخيمة وإمارة أم القيوين المحاذية.

في حين بلغ عطاء فرع الفجيرة، الذي يخدم إمارة الفجيرة والساحل الشرقي، أربعة ملايين و609 آلاف و11 درهماً، استفادت منه 2128 أسرة وحالة.

وأكد العوضي أن أداء «بيت الخير» في حتا ينمو من شهر لآخر، بعد أن تم تطوير منفذ الجمعية التمويلي هناك، ليرقى بمهامه إلى مستوى فرع خامس، ليخدم الأسر المواطنة الأقل دخلاً، والحالات المعسرة، في المدينة وما حولها، حيث أنفق خلال النصف الأول مليوناً و750 ألفاً و149 درهماً، استفادت منه 780 أسرة وحالة.

يذكر أن «بيت الخير» بدأت في دبي، وهي تسعى لأن تكون قريبة من مجتمع المستفيدين، لكي تكون على دراية بظروف واحتياجات الأسر المواطنة المستهدفة في أماكن عيشها، ما يساعد الجمعية على اختيار الأسر الأقل دخلاً، وييسر التواصل مع الأسر والحالات المحتاجة لقربها الجغرافي من مكاتب الجمعية وإداراتها المحلية، كما تم اختيار الباحثات الاجتماعيات، وعددهن 20 باحثة، من المجتمع المحلي ذاته، لدراسة طلبات المساعدة، واختيار الأكثر استحقاقاً، لأنهن أكثر معرفة ودراية بالمجتمع المحيط، وتم تدريبهن وتأهليهن لتجسيد رسالة الجمعية، وتمثيلها خير تمثيل.