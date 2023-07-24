«مخيم رواد الاستدامة» يعزز وعي الناشئة بأهمية البيئة

أعلنت مؤسسة «وطني الإمارات» إطلاق مبادرة «مخيم رواد الاستدامة»، في إطار جهود المؤسسة لبناء جيل واعٍ قادر على التصدي للتحديات البيئية المستقبلية والإسهام في بناء مستقبل مستدام للكوكب. وتتماشى هذه المبادرة مع أهداف «عام الاستدامة» من خلال السعي إلى تثقيف الناشئة والأطفال وتوعيتهم بأهمية الاستدامة، والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية.

وستنطلق فعاليات مخيم «رواد الاستدامة» في مدرسة الجاهلي بمدينة العين من 24 إلى 28 يوليو الجاري، وبمدرسة الكويت في دبي من 31 من يوليو إلى 11 من أغسطس المقبل. وستقام برامج المخيم في بيئة آمنة وداعمة تحفر المشاركين على تبادل الأفكار والمعارف، بإشراف فريق مؤهل من المدربين والمرشدين.

وتهدف البرامج إلى توجيه المشاركين وتشجيعهم على اكتشاف قدراتهم الشخصية والاجتماعية، وتنمية قدراتهم في مجال القيادة والعمل الجماعي لتنشئة جيل متمسك بهويته الوطنية ومؤمن بمبادئ القيادة.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة «وطني الإمارات» ضرار بالهول الفلاسي: «المخيم يركز على الناشئة والأطفال الذين يمثّلون مستقبل العمل البيئي، ونتطلع إلى الترحيب بهم في مخيمنا ليكتسبوا قيم الاستدامة والحفاظ على البيئة».