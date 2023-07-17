على مكتب المسؤول

بلدية الشارقة

يوزع كثير من مندوبي الشركات التجارية إعلانات ورقية بشكل يومي على أبواب البيوت والشقق السكنية في منطقتي القليعة والبطينة في الشارقة.

ومع تكرار هذا السلوك أصبح الأمر مزعجاً لسكان المنطقتين، خصوصاً مع عدم مبالاة حراس البنايات بالأمر.

لذا نناشد المسؤولين في بلدية الشارقة وضع قوانين تمنع دخول موزعي الإعلانات إلى البنايات السكنية.

(أبوعلي)

شرطة عجمان

يقود بعض الشباب دراجات نارية بسرعات عالية على طريق الكورنيش الممتد من عجمان باتجاه كورنيش الشارقة، ما يسبب إزعاجاً شديداً لمستخدمي الطريق الآخرين، خصوصاً في الفترة المسائية، بسبب ما تصدره من الضجيج.

ويلاحظ أن أغلبية الدراجات التي يقودها الشباب غير مرخصة، لأنها لا تحمل لوحات أرقام، كما تشهد بعض الأيام تسابقاً أرعن بين سائقي الدراجات يربك سائقي المركبات ويشكل خطراً على حياتهم وحياة الآخرين، لذا أناشد المسؤولين في شرطة عجمان النظر في هذا الأمر.

(أبوطارق)

شرطة أبوظبي

يفاجأ كثير من مرتادي طريق الشاحنات (أبوظبي - العين) بوجود بقايا إطارات شاحنات على طول الطريق، ما يشكل ارتباكاً لهم، ويهدد بوقوع حوادث مرورية على الطريق. المطلوب هو توعية السائقين بضرورة إجراء فحص للإطارات، والتأكد من صلاحيتها للسير على الطرق في ظل ارتفاع درجات الحرارة هذه الأيام. نناشد المسؤولين في شرطة أبوظبي تنفيذ حملات مستمرة لحثّ قائدي المركبات الكبيرة وخصوصاً الشاحنات، على إجراء الصيانة اللازمة.

(أبوسلطان)