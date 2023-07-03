مجلس ضاحية الرحمانية بالشارقة ينظم «فوالة العيد»

نظّم مجلس ضاحية الرحمانية التابع لدائرة شؤون الضواحي والقرى في مقره بمدينة الشارقة مبادرة «فوالة العيد»، واستقبل الأهالي طوال أيام عيد الأضحى المبارك.

وجاءت المبادرة في واحدة من أبرز فعاليات المجلس الدائمة خلال أيام العيد، إذ تتيح للأهالي التزاور والسلام وتبادل التهاني والتبريكات، فضلاً عن التلاقي وإشاعة جو العيد.

واستقبل رئيس المجلس أحمد المطروشي والأعضاء أهالي الضاحية، الذين جاؤوا لتقديم التهاني والتبريكات بهذه المناسبة السعيدة، وتوزيع العيديات على الأطفال.

وتعكس المبادرة التي تحمل اسم «فوالة العيد» إحدى العادات المتوارثة، الرامية إلى تعزيز التواصل بين أفراد مجتمع الضاحية، وإدخال البهجة والسرور على الأطفال من خلال توزيع العيديات عليهم.

وعمت أجواء الفرحة الضاحية من خلال مبادرة فوالة العيد، التي تعد من إحدى العادات التي حرص على تنظيمها التزاماً برؤى وخطط دائرة شؤون الضواحي والقرى للعمل على تعزيز التقارب بين الأسر، لاسيما خلال الأعياد.

ونجحت المبادرة في جمع الأهالي، وتحقيق غاياتها الإيجابية في تعزيز التقارب بين الأسر، وتقوية الروابط الاجتماعية بين مختلف أفراد المجتمع.