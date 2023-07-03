على مكتب المسؤول

بلدية الذيد

يتكرر عبور الجمال، بصورة عشوائية، طريق مليحة- الذيد في الشارقة، ما يُشكل خطراً على السائقين، خصوصاً أن الطريق سريع، ورعي الإبل على أطرافه يُشكل تهديداً لحياة السائقين.

ويتكرّر دخول الجمال على الطريق، على الرغم من وجود سياج، ما يدلّ على وجود أماكن تسمح لها بالمرور.

نتمنى أن تصل رسالتنا إلى بلدية الذيد في الشارقة، لإيجاد حل للمشكلة، لأننا نسمع بين فترة وأخرى عن وقوع حوادث مرورية على هذا الطريق بسبب الحيوانات السائبة.

(أبوعبدالله)

شرطة أبوظبي

يعاني المتعاملون لدى إدارة ترخيص الآليات والسائقين في أبوظبي عدم القدرة على تجديد مركباتهم في حال وجود مخالفة مرورية تحتوي على قفل (لوك) ونقاط سوداء، إلا في حال تحويل النقاط السوداء إلى شخص آخر يحمل رخصة صادرة من الدولة، على الرغم من أن الغرامة المالية ستدفع في نهاية المطاف.

نطالب المسؤولين في إدارة ترخيص الآليات والسائقين في أبوظبي معالجة هذا الأمر.

(أبوعلي)

«الطرق» و«المرور» في الشارقة

نعاني نحن مرتادي شارع النهدة في الشارقة باتجاه المنطقة الصناعية عبور أشخاص بدراجاتهم الهوائية الطريق، بطريقة مفاجئة، أو عشوائية، تشكل خطراً على حياتهم وحياة الآخرين.

وعلى الرغم من أن الطريق يحتوي على سياج معدني في وسطه، فهم يدخلون من فتحات قريبة من أعمدة الإنارة، الأمر الذي يهدد بوقوع حوادث دهس. لذا نناشد المسؤولين في المرور وهيئة الطرق والمواصلات النظر في هذا الأمر.

(أبوفيصل)