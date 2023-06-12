على مكتب المسؤول

شرطة أبوظبي

نعاني نحن، مرتادي طريق الشاحنات أبوظبي - العين، وجود بقايا إطارات على طول الطريق، ما يسبب ربكة للسائقين. وتقع حوادث انفجار الإطارات نتيجة التلكؤ في فحصها، على الرغم من دخول فصل الصيف.. وارتفاع درجات حرارة الجو.

نناشد المسؤولين في شرطة أبوظبي النظر في هذا الأمر.

(أبوراشد)

شرطة دبي

يفاجأ مرتادو شارع القدرة في دبي (امتداد الطريق المؤدي إلى داماك هيلز-2)، بوجود جمال سائبة ترعى على أكتاف الطريق. ومن المؤكد أن وجودها يسبب الخوف لدى السائقين، علماً بأنها تأتي من العزب القريبة من الطريق.

نناشد المسؤولين في شرطة دبي وضع حد لهذه المشكلة.

(أبومنصور)

«طرق دبي»

يتكرر الازدحام المروري يومياً على دوار شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، وتحديداً على تقاطع شارع القدرة، لما تحويه المناطق القريبة من الشارع من كثافة سكانية. وتزداد شدة الازدحام في الفترتين الصباحية والمسائية، ما يتسبب في تأخر البعض عن أعمالهم.

أقترح على المسؤولين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي إنشاء جسور على الطريق، لتسهيل انسيابية الحركة المرورية عليه.

(أبوسيف)