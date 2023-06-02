«الخيرية العالمية» تطلق حملة الصيف «برّدوا عليهم 2023»

أطلقت هيئة الأعمال الخيرية العالمية، حملتها الصيفية لعام 2023، التي تقام تحت شعار «برّدوا عليهم»، متضمنة عشرات المشروعات الإنسانية والخيرية داخل الدولة وخارجها، بهدف تخفيف معاناة الأسر المتعففة والعمال خلال فصل الصيف.

ومن أبرز المشروعات التي تنفذها الحملة، سقيا الماء للمصلين والعمال والأسر المحتاجة، وتوفير المكيفات والثلاجات المنزلية والمراوح والمولدات الكهربائية والمظلات والطاقة الشمسية، إلى جانب مشروعات حفر الآبار وصيانتها وتوزيع المياه بالصهاريج والمشروعات العامة، مثل بناء المساجد ومراكز تحفيظ القرآن الكريم وغيرها.

وقال الأمين العام للهيئة، الدكتور خالد عبدالوهاب الخاجة: «مع ارتفاع درجات الحرارة، أطلقت الهيئة هذه الحملة لتكون عوناً للفئات الأشد احتياجاً، بهدف توفير الحياة الكريمة لها، وسنقوم بزيارات ميدانية لعدد من الدول، أبرزها: موريتانيا والسنغال وبنين والنيجر، للوقوف على احتياجات السكان في المناطق النائية التي تحتاج إلى أبسط مقومات الحياة».

ودعا أصحاب الأيادي البيضاء إلى اغتنام الفرص واستثمار مواسم الخير والتسابق على إعانة هذه الفئات، من خلال الإسهام في مشروعات الحملة، خصوصاً سقي الماء، الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه «أفضل الصدقات

»، موجهاً الشكر للمحسنين والمحسنات الذين كان عطاؤهم جسراً لمساعدة المحتاجين وإغاثة الملهوفين منذ تأسيس الهيئة وحتى يومنا هذا.