«زايد العليا» تطلق مبادرة «أنامل تقرأ» للمكفوفين

تشارك مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم في معرض أبوظبي الدولي للكتاب في نسخته 32 التي تقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض من 22 إلى 28 مايو الجاري، وتتنوع الفعاليات الثقافية والأنشطة التي تقوم بها المؤسسة خلال المعرض.

وأفادت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، بأنه انطلاقاً من الاستراتيجية الشاملة لأصحاب الهمم في إمارة أبوظبي 2020-2024، وتعزيزاً لحقوق أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة البصرية في القراءة، يشهد جناح المؤسسة في المعرض إطلاق مبادرة «أنامل تقرأ»، التي تشتمل على 50 إصداراً من القصص المختارة المتنوعة بطريقة برايل للمكفوفين، تلبية لطموحات هذه الفئة في مجالات متنوعة للأطفال واليافعين، بالتعاون مع دور النشر والكتاب، دار الهدهد للنشر والتوزيع، والكاتب سعود السنعوسي، والدار العربية للعلوم، والكاتبة وفاء العميمي.

وتقدم المؤسسة سلسلة من الورش التفاعلية والتوعوية ضمن أنشطتها لرواد المعرض من مختلف الفئات، منها ورشة تفاعلية بعنوان «حقيبة الخطوط التعليمية»، وسيتم شرح حقيبة الخطوط الابتكارية، وورشة تفاعلية مع الطلاب رواد المعرض من مختلف الفئات العمرية عن العلاج بالموسيقى وأثره في أصحاب الهمم، وتقدم المؤسسة عرض «عرائس المابنت ماشا والدب

» على المسرح للأطفال، فضلاً عن ورشة فنية تفاعلية بعنوان «ارسم قصة»، وورشة أخرى عن لغة الإشارة الأميركية.

كما تقدم المؤسسة عرضاً للكتب ولإصداراتها والنشرات التوعوية بلغة برايل للمكفوفين، التي يتم إنتاجها من خلال مطبعة المكفوفين التابعة لإدارة رعاية المكفوفين بالمؤسسة، وخدمة الترجمة بلغة الإشارة لفئة الصم من رواد المعرض لكل الفعاليات والأنشطة المقامة ضمن جدول المعرض وعلى مختلف على المسارح، كما يشارك مجموعة أصحاب الهمم من فئة الإعاقة السمعية كمتطوعين في المعرض.