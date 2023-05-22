دبا الحصن تنشر الوعي للوقاية من الأمراض القلبية

نظّم مجلس مدينة دبا الحصن، التابع لدائرة شؤون الضواحي والقرى، محاضرة للتوعية بالأمراض القلبية وطرق الوقاية منها، وذلك في إطار حرصه على تحسين حياة المواطنين والمقيمين، وإرشادهم بأفضل الطرق لضمان العافية والصحة، وتعزيز الصحة المجتمعية.

وأفاد مجلس مدينة دبا الحصن بأن جهوده تلاقت مع مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، وتم تنظيم محاضرة في مقر المجلس تحت عنوان «صحتك من صحة قلبك»، قدمتها الدكتورة نادية عبيد المطروشي.

حضر فعالية التوعية رئيس مجلس مدينة دبا الحصن، سليمان بن جمعوه اليحيائي، وأعضاء المجلس.

ودعت الدكتورة نادية المطروشي في بداية المحاضرة إلى أهمية توعية المجتمع بصحة وسلامة القلب، ومراعاة الكشف الدوري للتأكد من انتظام ضربات القلب، فضلاً عن اتباع تناول الطعام الصحي، وممارسة الرياضة بشكل دوري.

وتناولت المطروشي في المحاضر ستة محاور، تلاقت مع عنوان المحاضرة، والدعوة إلى تحسين صحة القلب من خلال التركيز على أهمية الصحة القلبية للصحة العامة والحياة الصحية، بجانب استعراض العوامل التي تؤثر في صحة القلب.