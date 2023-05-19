«درهم الحمد» تسهم في دعم مشروعات بـ 22.8 مليون درهم

دعا المدير التنفيذي لجمعية الشارقة الخيرية، عبدالله سلطان بن خادم، المحسنين إلى الانضمام والاشتراك في مبادرة «درهم الحمد»، التي تفتح الباب أمام المحسنين الراغبين في وضع الصدقات البسيطة عبر الاستقطاع التلقائي من حساب رصيد المكالمات لجمهور شركتي اتصالات ودو يومياً، وقيمة التبرع تصل كاملة إلى الجمعية، ليتم توصيلها إلى مستحقيها عبر المساعدات العينية والمشاريع التنموية التي تقدم في صورة مساعدات دراسية، وتفريج الكربة، وكذلك بناء المساجد، ومشاريع إطعام الطعام، مشيراً إلى أن الخدمة لها دور مؤثر في تنمية موارد الجمعية، والإسهام في دعم المبادرات والحملات المنفذة.

وتابع أن «درهم الحمد» أسهمت منذ إطلاقها في تنفيذ برامج خيرية بقيمة 22.8 مليون درهم، شملت إجراء عمليات جراحية للمصابين بأمراض قلبية، وتوفير العديد من المشاريع الإنتاجية لأرباب الحرف في عدد كبير من البلدان التي تشملها أعمال ومشاريع الجمعية، وأصبحت لديهم حرفة ومهنة يحصلون منها على قوت يومهم من عمل أيديهم، بدلاً من الاعتماد على مساعدات الجمعيات الخيرية.

وأوضح أن تبرعات «درهم الحمد» أسهمت في مشروع الصدقة العامة، وتوفير نفقات 16 حاجاً، ضمن مشروع تيسير الحج خارج الدولة، كما أسهمت في بناء المئات من بيوت إيواء الفقراء وفاقدي السكن في مناطق عدة خارج الدولة، وإجراء عمليات العيون وتصحيح الإبصار لغير القادرين، مع توفير جلسات غسيل الكلى للمصابين بالفشل الكلوي، وتنفيذ مشاريع الأيادي المنتجة لكثير من الأسر المتعففة. وبحسب التقرير، فإن صدقات متبرعي خدمة «درهم الحمد»، أسهمت في توفير المواد الغذائية لمئات الأسر المتعففة، كما تمكنت الجمعية من تفريج كربة كثير من ذوي الدخل المحدود من سكان إمارة الشارقة، وإنشاء ثلاث محطات لتحلية المياه في مصر، وتوفير العلاج لكثير من الحالات المرضية داخل الدولة، كما أنجزت إدارة المشاريع والعون الخارجي حزمة من المشاريع الخدمية المهمة التي تمثل عمراناً بالمناطق النائية في البلدان التي تشملها مشاريع وأعمال الجمعية.