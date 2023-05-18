شرطة الشارقة تعزز جودة حياة منتسبيها بمبادرة صحية

نظم فرع إسعاد العاملين في الإدارة العامة للموارد والخدمات المساندة بشرطة الشارقة، بالتعاون مع «الجابر للنظارات» مبادرة صحية تمثلت في تقديم خدمات شاملة لفحوص النظر من خلال «مركز الخدمات المتنقلة» لمنتسبي شرطة الشارقة تعزيزاً لجودة الحياة الصحية ‏ لهم. وتستمر المبادرة على مدار ثلاثة أيام.‏

وقام قائد عام شرطة الشارقة، اللواء سيف الزري الشامسي، يرافقه نائب مدير عام الموارد والخدمات المساندة، العميد عبدالله إبراهيم بن نصار، ومدير إدارة العمليات، العقيد الدكتور جاسم بن هدة، وعدد من الضباط، بجولة في مركبة مركز الخدمات المتنقلة، اطلع خلالها على عملية الحصول على الخدمات المقدمة للعاملين.

وأكد الشامسي أن المؤسسات الريادية ترتقي بارتقاء العاملين فيها، من خلال توفير البيئة الإيجابية لهم، وتقديم مختلف الخدمات ‏والفعاليات كل حسب طبيعة عمله، ‏مشيداً بجهود فرع إسعاد العاملين المستمرة في تكريس السعادة المستدامة في بيئة العمل في شرطة الشارقة.

من جانبه أفاد مدير فرع إسعاد العاملين في شرطة الشارقة، الملازم أول سالم عاشور، بأن مبادرات السعادة المستدامة تأتي ضمن منهجية شرطة الشارقة وجهودها في توفير بيئة سليمة ‏إيجابية محفزة على العطاء والإبداع، حيث تحرص القيادة على ترسيخ مفهوم السعادة ضمن أنشطتها التي تنظمها لمنتسبيها وتعتمد على السعادة أسلوب حياة في العمل، بما يسهم إيجاباً في زيادة الإنتاجية والريادة في دعم المنظومة الأمنية.