على مكتب المسؤول

الإدارات الشرطية

يعاني بعض الأفراد ظاهرة دخيلة على المجتمع تتمثل في استغلال شريحة من اللاهثين وراء الكسب غير المشروع ويمارسون التسول أمام المساجد وفي الأسواق وفي بعض الطرق لاستجداء الأهالي والحصول على أموالهم دون أدنى جهد، على الرغم من الجهود التي تبذلها الجهات المعنية لمكافحة هذه الظاهرة الدخيلة ووجود قنوات رسمية مثل الجمعيات الخيرية لمساعدة الحالات المحتاجة، لذا أناشد الإدارات الشرطية على مستوى الدولة بزيادة الحملات لضبط من يتظاهرون بالحاجة واستغلال الناس وسلب أموالهم بغير وجه حق.

(أبومحمد)

شرطة الشارقة

يعاني مرتادون لطرق في الشارقة من سلوكيات بعض سائقي الدراجات النارية «الدليفري» التابعين لشركات توصيل طلبات المطاعم والخدمات الأخرى، إذ يقودون بسرعة كبيرة ويتجمعون عند إشارات المرور، وهذا الأمر يتسبب في ارتباك السائقين، فضلاً عن التجاوز بشكل خطر، وترك الدراجات النارية أمام مداخل البنايات وفوق الأرصفة، لذا أناشد المسؤولين في شرطة الشارقة بعمل دورات تثقيفية لسائقي «الدليفري» لزيادة الوعي المروري لديهم.

(أبوفارس)

شرطة رأس الخيمة

يعاني سكان في منطقتي أذن والدقداقة في رأس الخيمة قيادة بعض السائقين بسرعات عالية، تشكل خطراً على حياتهم وحياة الآخرين فضلاً عن إزعاج السكان، إذ إنهم لا يبالون بمن حولهم من سلوكيات بطيش وتهور، فضلاً عن تسابق فئة من الشباب خصوصاً في الساعات المتأخرة من الليل، وهذا الأمر قد يؤدي إلى وقوع حوادث مرورية. وأطالب الجهات المعنية بضبط مثل هذه التصرفات، حفاظاً على حياتهم وحياة من حولهم على الطريق.

(أبو مروان)