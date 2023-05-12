«الوطنية للتمريض»: تعزيز المهنة توجه استراتيجي لـ «الصحة»

أكدت رئيسة اللجنة الوطنية لشؤون التمريض والقبالة، الدكتورة سمية محمد البلوشي، أن تعزيز مهنة التمريض، كونها إحدى المهن الأساسية والرئيسة في النظام الصحي، وتمكين كوادرها يعدان أولوية استراتيجية لوزارة الصحة ووقاية المجتمع.

وقالت البلوشي، بمناسبة اليوم العالمي للتمريض الذي يوافق 12 مايو من كل عام، إن اعتماد الاستراتيجية الوطنية للتمريض والقبالة 2022-2026 يعتبر إحدى أهم الخطوات الاستراتيجية التي تحقق الرؤية نحو تقديم رعاية متميزة ضمن قيادة فعالة بمعايير عالمية، تسهم في تحقيق الريادة الصحية المستدامة لمجتمع الإمارات العربية المتحدة.

وأضافت أن تضافر الجهود على المستوى الوطني ووحدة الرؤية الاستراتيجية، وتوافق المستهدفات بين قيادات التمريض والقبالة وشركائنا الوطنيين، واستمرار التعاون البناء مع شركائنا الإقليميين والعالميين، لهو أهم مقومات النجاح نحو تعزيز مهنتي التمريض والقبالة وجذب المواهب الشابة من الجنسين للتخصصات التمريضية المختلفة، وتمكين الكادر التمريضي والقابلات في مختلف المستويات من اتخاذ القرارات والمشاركة في وضع السياسات.

«كوادر التمريض هم مستقبلنا ولابد من الاستثمار الأمثل فيهم».