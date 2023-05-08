«أمنية» تُسعد قلوب 18 طفلاً مريضاً في الأردن

حققت مؤسسة «تحقيق أمنية» أمنيات 18 طفلاً وطفلة في مؤسسة ومركز الحسين للسرطان في الأردن.

شهد حفل تحقيق الأمنيات حضور الشيخة عائشة بنت خليفة بن محمد آل نهيان، والرئيس التنفيذي لمؤسسة «تحقيق أمنية»، هاني الزبيدي، والمدير العام لمؤسسة الحسين للسرطان، نسرين قطامش، وممثل عن سفارة الدولة في الأردن، هاني محمد بن هويدن، إضافة إلى فريق عمل مؤسسة «تحقيق أمنية»، وحشد من الأطباء العاملين في المركز.

وتوجّه الزبيدي بالشكر والتقدير إلى أعضاء السفارة على دعمهم المتواصل لمبادرات المؤسسة الإنسانية الرامية إلى زرع بذور الأمل والسعادة في قلوب الأطفال المرضى، مُشيداً بالجهود الكبيرة والمتواصلة لمؤسسة ومركز الحسين، لتقديم أرقى معايير الرعاية الصحية للأطفال المُصابين بالسرطان، ودعمهم في مسيرتهم العلاجية.

وأضاف: «يُسعدنا إدخال الأمل والتفاؤل إلى قلوب 18 طفلاً وطفلة من المُصابين بمُختلف أنواع مرض السرطان، وذلك من خلال تحقيق أمنياتهم في الحصول على أنواع مُختلفة من أحدث الأجهزة الإلكترونية المتطوّرة، والكاميرات الاحترافية، إضافة إلى غرف نوم جديدة».

وتابع الزبيدي: «نتطلّع على الدوام إلى مواصلة تحقيق الأمنيات، بالتعاون مع مركز الحسين للسرطان، فأمنيات الأطفال المرضى، رغم بساطتها أحياناً، إلا أنها تُسهم في غمر قلوبهم مع عائلاتهم بمشاعر الفرح والسعادة، وتمنحهم القوة والشجاعة على تحمّل مسيرة العلاج، مع التطلّع بتفاؤل إلى مُستقبل يكون مُشرقاً وخالياً من المرض».

من جهتها، قدمت مدير عام مؤسسة الحسين للسرطان، الشكر إلى الشيخة عائشة بنت خليفة بن محمد آل نهيان، ومؤسسة تحقيق أمنية، وسفارة دولة الإمارات في الأردن، على جهودهم المميزة ومبادراتهم الخيّرة في تحقيق أمنيات أطفال مركز الحسين للسرطان، البسيطة التي تسهم بشكل كبير في دعم عملية شفائهم، ورفع معنوياتهم، وتعزير ثقتهم.

ومن جانبه، أكد سفير الدولة في الأردن، الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، الرسالة الأخلاقية للدولة ونهجها الإنساني، من خلال إدخال السعادة والأمل إلى المصابين والمرضى خصوصاً الأطفال.