على مكتب المسؤول

حماية المستهلك

يشكو سكان في شوارع «مراسي درايف» والأبراج بمنطقة الخليج التجاري، ارتفاع أسعار السلع في البقالات ومحال السوبرماركت بشكل مبالغ فيه، مبدين دهشتهم من رفع الأسعار بهذه الطريقة والاستغلال غير المبرر، على الرغم من أن السلع نفسها تباع بأسعار أقل في بقالات بمناطق أخرى، مطالبين الجهات المعنية بحماية المستهلك بالنظر في هذا الأمر.

(أبومريم)

شرطة الشارقة

طالب سائقون في مدينة الشارقة المسؤولين في الشرطة بتشديد الرقابة على ظاهرة استخدام الهاتف أثناء القيادة، ومخالفة أي سائق ينشغل عن الطريق بالهاتف، مؤكدين أن كثيراً من السائقين ينشغلون عن الطريق أثناء القيادة على الطرق، بسبب الهاتف، ما يؤدي إلى انحرافهم بشكل مفاجئ باتجاه المسرب الآخر، دون انتباه للمركبات الموجودة خلفهم، ما يعرضهم ويعرض الآخرين لحوادث مرورية خطرة، نتيجة عدم الانتباه، وانشغالهم بالعبث في هواتفهم.

وتمنوا زيادة التوعية بخطورة استخدام الهاتف أثناء القيادة، حرصاً على السلامة العامة.

(أبوإياد)

مشغلو سيارات الأجرة بالدولة

لوحظ في الفترة الأخيرة قيادة بعض سائقي سيارات الأجرة في إمارات عدة بشكل فيه تهور ورعونة من قبلهم، خصوصاً الوقوف والانحراف المفاجئ، والسرعة في بعض الأحيان، وهذا الأمر سبب لنا إزعاجاً كبيراً بتصرفاتهم غير

الحضارية، لذا نطالب مشغلي سيارات الأجرة في الدولة بوضع حلول لمشكلة القيادة المتهورة لسائقي التاكسي على الطرق، وعقد محاضرات وبرامج توعوية للسلامة المرورية، ووضع عقوبات على المخالفين.

(أبوسيف)