«الشارقة الخيرية» تدعم ذوي الدخل المحدود بـ 5 ملايين درهم

أعلنت جمعية الشارقة الخيرية أنها تمكنت بفضل مساهمات المتبرعين من تقديم مساعدات شهرية خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الجاري بقيمة مالية بلغت خمسة ملايين درهم. وقُدرت أعداد المستحقين بـ3110 مستفيدين. وأكد المدير التنفيذي للجمعية عبدالله سلطان بن خادم، أن الجمعية تعول على تبرعات المحسنين ومساهماتهم الخيرية لدعم الأسر المستحقة، حيث تضم بين سجلاتها عدداً كبيراً من الأرامل والأيتام والأسر المتعففة والمطلقات ممن لا دخل يضمن لهم الحياة الكريمة، وتوفر الجمعية لتلك الحالات مساعدات نقدية بمثابة رواتب شهرية تعينهم على توفير احتياجاتهم الضرورية للمعيشة الكريمة، حيث يتم صرف هذا النوع من المساعدة للحالات التي ليس لديها مصدر دخل ثابت، ويتم صرف قيمة المساعدة التي تحددها لجنة المساعدات وفقاً للآلية المتبعة، وتسلم لمستحقيها عبر الحسابات البنكية وهي مساعدة منتظمة شهرياً حيث يتم متابعة الحالة بشكل دائم على مدار السنة.

وأكد تقديم المساعدة الشهرية للحالات المستحقة المسجلين بكشوف الجمعية بمقرها الرئيس وسائر إداراتها الفرعية في المدام والذيد وكلباء وخورفكان ودبا الحصن، مشيراً إلى أن دور الجمعية هو مساندة الفقراء وذوي الدخل المحدود.

وأكد أن الجمعية تحرص على احترام خصوصية المستفيدين من خلال إتاحة تقديم الطلبات من خلال الموقع الإلكتروني الذي يتيح مزيداً من السهولة والخصوصية، وبيّن أن ما تم تقديمه من مساعدات شملت الكثير من شرائح المعوزين إنما جاءت بفضل جود المتبرعين وصدقاتهم وإحسانهم.