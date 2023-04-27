الماراثون الخيري العاشر ينطلق في الشارقة 30 أبريل

أعلنت جمعية أصدقاء مرضى التهاب المفاصل، التابعة لإدارة التثقيف الصحي في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة، انطلاق الماراثون الخيري العاشر في 30 أبريل الجاري.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي، أول من أمس، في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار بحضور مدير إدارة التثقيف الصحي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، إيمان راشد سيف.

وأكدت رئيسة الجمعية، وحيدة عبدالعزيز، أن تنظيم الماراثون الخيري يأتي في إطار حرص الجمعية على حشد وتحفيز الجهود المؤسسية والمجتمعية لدعم مرضى التهاب المفاصل، وتعزيز الوعي المجتمعي وترسيخ الممارسات الصحية التي تضمن الوقاية من الأمراض المزمنة.

وأفاد مدير المكتب التمثيلي لوزارة الصحة ووقاية المجتمع في الشارقة، محمد عبدالله الزرعوني، بأن الماراثون الخيري الذي يعتبر من أبرز الفعاليات المجتمعية والرياضية والصحية التي تشهدها إمارة الشارقة، لعب دوراً مهماً على مدار السنوات السابقة في نشر الوعي الصحي المجتمعي وتعزيز أنماط الحياة الصحية، والذي يعد واحداً من أهم عناصر تعزيز جودة الحياة لأفراد المجتمع.

من جهته قال الرئيس التنفيذي لشركة فاست لمقاولات البناء، المهندس فتحي عفانة، إن الشركة تحرص سنوياً على تقديم كل أشكال الدعم والرعاية للماراثون الخيري، لتعزيز استدامة نجاحاته وتمكينه من تحقيق مستهدفاته الرامية إلى دعم مرضى التهاب المفاصل، مؤكداً أن الماراثون يعكس أهمية تضافر جهود الجميع من أجل دعم مسيرة الصحة في إمارة الشارقة.

يأتي انطلاق الماراثون بشراكة استراتيجية مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع والقيادة العامة لشرطة الشارقة ومجلس الشارقة الرياضي، من خلال حزمة من الفعاليات والأنشطة الصحية والرياضية والترفيهية المبتكرة التي ستنظمها الجمعية للمرة الأولى على مدار يومين، تزامناً مع الماراثون الذي يعد إحدى مبادرات الجمعية الرامية إلى حث أفراد المجتمع على الحركة وممارسة النشاط البدني، بالإضافة إلى حشد الدعم لمرضى التهاب المفاصل.

كما تنظم الجمعية في إطار حرصها على استقطاب أكبر عدد من المشاركين، حملة تسويقية للماراثون في الأماكن التابعة لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، والمتمثلة بواجهة المجاز وجزيرة العلم والقصباء وقلب الشارقة وجزيرة مريم.

الماراثون يعزز الوعي المجتمعي ويرسخ الممارسات الصحية للوقاية من الأمراض المزمنة.