على مكتب المسؤول

«عناية»

يطالب بعض الأفراد المسؤولين في شركة «عناية» للتأمين الصحي بالنظر في أمر الفحوص الطبية التي لا تشملها تغطية البطاقة الصحية، خصوصاً في ما يتعلق بفحوص وتحاليل الحمل.

وأشاروا إلى أن بطاقة «عناية» لا تغطي فحوص وتحليل الحمل، وهذه التحاليل كلفتها باهظة جداً على المراجع، إذ تراوح كلفتها ما بين 2000 درهم و3500 درهم، وهذا الأمر مكلف جداً، لذا نناشد «عناية» النظر في هذا الأمر، حرصاً على إسعاد العملاء. (أم محمد)

بلدية عجمان

رصد سكان في عجمان في الفترة الأخيرة أسراً تترك أطفالها يمارسون السباحة على شواطئ عجمان دون وجود رقابة من قبلهم، إذ إن بعض الصغار يتوغلون داخل البحر، وهذا الأمر قد يتسبب في حوادث غرق، في ظل وجود عمق للبحر.

وقالوا إن معظم الأسر تترك أطفالها يمارسون السباحة دون رقابة، وتنشغل عنهم بالهاتف، أو متابعة مواقع التواصل الاجتماعي، لذا أناشد بلدية وشرطة عجمان تخصيص موظفين يخالفون الآباء الذين يتركون أطفالهم دون رقابة، كما أنه يجب أن تكون هناك منصات للإنقاذ، والتزام هذه الأسر بالتعليمات الإرشادية، وإجبار الطفل على ارتداء السترة الواقية من الغرق عند اللعب داخل البحر. (أبوسالم)

وزارة الاقتصاد

يطالب مستهلكون المسؤولين في وزارة الاقتصاد بالنظر في إلزام محال السوبر ماركت والمنافذ التجارية الكبرى بوضع لافتات، أو تدوين تحذيرات توضح صلاحية المنتجات التي تطرحها بأسعار مخفضة، في حال كانت صلاحيتها على وشك الانتهاء، إذ إن هذا الأمر يضلل بعض المستهلكين الذين يفاجأون بقرب انتهاء صلاحية هذه المنتجات بعد الشراء. (أبوسلطان)