متى يفطر الصائم إن كان في الطائرة؟

تلقت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، سؤالين حول إفطار الصائم على متن الطائرة، وحكم الإفطار قبل الوقت الصحيح.

وجاء في السؤال الأول: لو سافر شخص صائم في الطائرة، فعليه ألا يفطر حتى يرى مغيب الشمس، لكن لو سافر في اتجاه الشمس وقتاً طويلاً، فماذا يفعل؟ ومتى يفطر؟

وكان الرد الشرعي على السؤال، والذي نشرته الدائرة على موقعها الإلكتروني، أنه لا يفطر الصائم حتى تغرب عليه الشمس في الموقع المرتفع الذي هو فيه وطائرته، إلّا إذا مرت عليه 24 ساعة ولم تغرب الشمس، فآنذاك يفطر.

أما السؤال الثاني، عن حكم من أفطر قبل الوقت الصحيح خطأ، وجاء فيه «لو أفطر شخص قبل أذان المغرب بدقائق، حيث سمع أذان راديو خطأ، ثم تبين الأذان الحقيقي فيما بعد، فماذا عليه أن يفعل؟».

وتضمن الرد الشرعي على السؤال، أن من أفطر ظانّاً دخول وقت المغرب عملاً باجتهاد أو تقليد لخبر عدل، فبان خطؤه، وجب عليه القضاء، لأنه أفطر في نهار رمضان، ولا عبرة بالظن البيّن خطؤه، والأصل بقاء النهار، فكان عليه أن يتحرى الغروب حتى لا يفطر إلا عن يقين.

وأذان الإذاعة والراديو لا يفيد العلم اليقيني، إذ العلم اليقيني لا يفيده إلا الخبر المتواتر المستند إلى حسّ أو مشاهدة أو كلام الله الذي لا يحتمل التأويل أو مشاهدة الشخص نفسه، كما هو معلوم من مظانه في علوم الحديث والأصول.