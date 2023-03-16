بلدية دبي تدعم أصحاب المشروعات الصغيرة بـ «سوق حتا»

تستعد بلدية دبي لإطلاق فعالية سوق حتا بعد غد، وتُعد الأولى من نوعها في المنطقة، بهدف دعم وتشجيع التجار وأصحاب المشروعات الصغيرة في منطقة حتا، وعرض منتجاتهم، وتعزيز مكانة السوق، وزيادة استقطاب الزوار والإقبال على المنطقة التي تحتوي على العديد من الأماكن الطبيعية والفعاليات الترفيهية، وتستمر الفعالية إلى الـ24 من مارس الجاري، من الساعة العاشرة صباحاً إلى الثامنة مساءً.

وأفادت البلدية بأن الفعالية تُشكّل خطوةً داعمة لتفعيل سوق حتا، وتعزيز الجانب الاستثماري والاقتصادي له، من خلال دعم المستثمرين والتجار وأصحاب المشروعات الصغيرة من أهالي حتا، لعرض منتجاتهم الزراعية والتجارية والحرفية المنزلية، التي تعكس غنى منطقة حتا التراثي والثقافي.

وتعدّ السوق فرصةً للاستمتاع بجولة ترفيهية وتسويقية في منطقة تتميز بطبيعتها الجبلية الخلابة، وقضاء أوقات ممتعة، حيث ستتضمن الفعالية عدداً من البرامج الترفيهية، مثل ورش الأطفال، ومنصات البيع التجارية للأطعمة والقهوة، والأزياء التقليدية، والمنتجات المحلية التي تشتهر بها منطقة حتا، مثل العسل والتمور، إضافة إلى توافر منصات لتسويق وعرض المشروعات المنزلية والحرفية التي يبرع فيها سكان المنطقة.

وتتميز فعالية سوق حتا بالتصميم الخارجي التقليدي، الذي يجمع بين العمارة التقليدية في حتّا والطابع المعماري الحديث، حيث تضم الجلسات التراثية والخيم والعريش والإضاءة، والتي دُمجت بطريقة عصرية مع المحيط التراثي للمنطقة، بما ينسجم مع طبيعة المنطقة لعرض المنتجات المحلية ومنتجات المزارعين.