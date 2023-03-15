رد «بلدية العين»

أفادت بلدية مدينة العين بأن «الكلاب السائبة تتكاثر بين المزارع، نتيجة لما تجده من اهتمام من بعض الأشخاص دون معرفتهم بالخطر الذي يكمن في وجودها قريباً من المنازل السكنية». جاء ذلك، رداً على الشكوى التي نشرت في زاوية على مكتب المسؤول بتاريخ 13 من مارس الجاري بشأن وجود كلاب سائبة بمنطقتي القطارة والهيلي في مدينة العين.

وأكدت البلدية أن «إدارة الصحة العامة في البلدية تتولى التعامل والاستجابة مع جميع طلبات الخدمة الواردة من المتعاملين، للسيطرة وحجز الحيوانات السائبة والضالة في الأماكن العامة، ومن ضمنها مناطق المزارع القريبة من المناطق السكنية في مدينة العين».

وأوضحت أن «الدور الذي تقوم به إدارة الصحة العامة في عملية السيطرة وحجز الكلاب السائبة والضالة، يهدف إلى مكافحة انتشار وانتقال الأمراض المشتركة، وتقليل التهديدات والإزعاج، ومكافحة الروائح وتكاثر الحشرات الناتج عن إطعام الكلاب السائبة والضالة من قِبل بعض مرتادي المزارع القريبة من الاحياء السكنية»، لافتة إلى أنها تسعى إلى تطوير وتقديم أفضل الخدمات لأفراد المجتمع للحفاظ على الصحة العامة والبيئة.

وأشارت إلى أن دور إدارة الصحة العامة يتمثل في تنفيذ حملات خدمية استباقية مجدولة لجميع مناطق مدينة العين وضواحيها، وتنفيذ حملات خدمية استباقية مجدولة للأماكن العامة والمزارع القريبة من الأحياء السكنية، وبالتزامن مع حملات توعية لأفراد المجتمع في المجالس البلدية، التي تهدف إلى شرح آلية السيطرة على الكلاب السائبة والضالة، (التعريف باللوائح والقوانين الخاصة بالرفق والرقابة على الحيوانات والسلوكيات الصحيحة في التعامل مع الحيوانات السائبة والضالة ومرض السعار داء الكلب)، إضافة إلى الاستجابة السريعة لطلبات خدمة السيطرة وحجز الكلاب السائبة والضالة.

ولفتت البلدية إلى أنه تم إطلاق حملة خدمية استباقية للسيطرة وحجز الكلاب السائبة والضالة في المناطق المذكورة تستمر حتى 15 من أبريل المقبل.